La Commission nationale d’établissement des listes d’aptitude (CNELA) a ouvert sa session spéciale ce mercredi 28 décembre 2016 dont l’objectif était d’élaborer un plan afin d’augmenter le nombre du personnel enseignant. C’était le mercredi 28 décembre sur la Colline du savoir.

L’ouverture de cette session spéciale était présidée par la représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme Traoré Fatoumata Dicko en présence de Moussa Djiré, recteur de l’UJSBP et M. Abdoulaye Salim Cissé, directeur général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Rendre l’enseignement supérieur plus performant

D’entrée de jeu, le DG de l’enseignement supérieur a rappelé l’engagement des autorités pour rendre le système de l’enseignement supérieur plus performant et plus efficace est encourageant à plus d’un titre. Pour lui, cet engagement est nécessaire et indispensable dans la mesure où les difficultés auxquelles l’enseignement supérieur est confronté sont complexes et multiformes.

Des solutions entreprises par les autorités du pays à rendre le système de l’enseignement supérieur performant est salutaire pour l’avenir des universités maliennes. Le défi qui doit être relevé, indique-t-il, c’est l’insuffisance du corps enseignant, lequel ne permet pas un bon encadrement d’étudiants en surnombre dans les universités. M. Abdoulaye Salim Cissé d’estimer que la promotion des enseignants par la voie nationale et celle de CAMES est certainement l’une des solutions pour pallier l’insuffisance d’enseignants de rang magistral.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que l’accompagnement des Institutions d’enseignement supérieur et de l’ensemble des partenaires est gage de la réussite d’un enseignement de qualité.

Les Docteurs assistants, au nombre de 157, bénéficient à travers la tenue de cette session spéciale l’inscription sur la liste d’Aptitude aux Fonctions de Maitre-Assistant.

Dans la transparence et la rigueur

Aux dires de la représentante de Mme le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la tenue de cette session spéciale est un engagement de l’Etat de donner un avenir meilleur à l’enseignement supérieur au Mali.

«La session spéciale l’offre l’occasion de constater la place de la CNELA en tant que voie nationale pour la promotion des enseignants du supérieur ancrée dans nos mœurs », selon M. Cissé.

Mme Traoré Fatoumata Dicko de dire que l’augmentation du nombre d’enseignants doit se faire dans la transparence, avec la rigueur et le professionnalisme de tous les candidats afin de lui conférer la crédibilité indispensable à toute évaluation.

Toutefois, il faut rappeler que la 10 ème édition de la session ordinaire est également en cours de préparation.

Amara BATHILY