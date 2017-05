Arrivé au département dans un contexte difficile pour le monde scolaire, le Ministre de l’Education nationale Mohamed Ag Elf est en train de réussir sa mission régalienne en mettant fin aux mouvements d’humeur des enseignants. La dernière en date est celle des enseignants du Nord qui viennent de mettre fin à une grève illimitée déclenchée il y a trois (03) mois maintenant.

Nommé à la tête du Ministère de l’Education Nationale, à la faveur du dernier remaniement gouvernemental, Mohamed Ag Erlaf, puisque c’est de lui qu’il s’agit ici, est parvenu à mettre de l’ordre dans les choses. Après avoir éteint le feu chez les syndicalistes signataires de l’Accord du 15 octobre 2016, il vient d’éteindre un autre incendie. Il s’agit de l’arrêt définitif de la grève illimitée des enseignants du Nord. Réunis sous la bannière de leur collectif, les enseignants des Régions du Nord avaient déclenché une grève illimitée pour réclamer des autorités scolaires des primes de risques liées à leurs zones d’intervention.

Pour n’avoir pu obtenir gain de cause, ils ont déclenché une grève illimitée au grand dam du Ministre sortant, le Pr Kénékouo dit Barthélémy Togo. Ce dernier est parti sans parvenir à parvenir à aucune solution de compromis entre le gouvernement et le collectif des enseignants du Nord. En revanche, Mohamed Ag Erlaf qui a hérité de cette situation est parvenu à concilier les différentes positions. Suite à un compromis trouvé entre les deux parties, le collectif a suspendu sa grève illimitée. Un dénouement heureux qui a réjoui plus d’un au Mali. Car, l’on craignait une année blanche dans cette partie du territoire national qui en a trop subi de la crise politico sécuritaire. Depuis 2012, des cours sont fortement perturbés dans certaines localités du Nord. Mouvements armés obligent. Le déclenchement de la grève illimitée par le collectif des enseignants du Nord avait ajouté à la psychose déjà existante ; d’où l’inquiétude des élèves et leurs parents.

Dès le déclenchement de cette grève, des gens n’ont cessé d’exprimer leurs désapprobations, tout en appelant à leur arrêt. Mais en vain. Des Responsables du département de l’Education nationale, syndicalistes et organisations de la société civile ont été tous interpellés par les parents d’élèves et tous les partenaires de l’école malienne. Le Secrétaire Général du Collectif des Enseignants du Nord s’était rendu en personne à Bamako pour prendre langue avec les autorités scolaires afin d’obtenir gain de cause. Des tentatives soldées par des échecs.

Mais, Dieu merci, voilà, avec la venue d’Ag Erlaf aux affaires, a permis de dénouer la crise ; car, une suspension a été obtenue par la suite.

L’annonce de la fin de ce mouvement de grève a été accueillie par des salves de félicitations à l’endroit du 1er Responsable du département de tutelle qui a joué de tout son poids pour parvenir à cette solution. C’est ce qu’il fit. Le spectre d’année blanche s’est effacé au Nord Mali et ce fut un véritable ouf de soulagement tant pour élèves et leurs parents que pour les partenaires de l’école malienne.

Pour finaliser cet accord de suspension de grève, le Département de l’Education donne rendez-vous aux Responsables syndicaux pour le 22 mai 2017 afin de parler des clauses de l’Accord obtenu. D’ici là, les cours ont repris dans cette partie du territoire national pour le bonheur des enfants.

Ambaba de Dissongo