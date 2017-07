Les résultats du Baccalauréat 2017 ont été rendus publics le 19 juillet dernier. Le taux d’admission, au plan national, pour cette année scolaire est de 32,1%. Un score jugé satisfaisant par les autorités scolaires et les parents d’élèves qui expriment leur reconnaissance au nouveau Ministre de l’Education Nationale pour ce taux record.

Après la réussite des Examens du DEF, le Ministre de l’Education Nationale vient de gagner le challenge du Baccalauréat malien, session d 2017, avec un taux national de réussite de plus de 32%. Un taux d’admission supérieur à celui de 2016. Motif de satisfaction pour les autorités scolaires qui se frottent les mains pour avoir réussi le challenge de l’organisation. Contrairement à l’année écoulée, les épreuves se sont déroulées sans incidents majeurs, pas de fuite de sujets, moins de cas de fraudes signalées.

Le Directeur des Centres des Examens et Concours a exprimé toute sa satisfaction d’obtenir un tel score qu’il qualifie d’honorable à tous les points de vue.

Il a mis cette réussite au compte de l’Apprentissage par Compétence (APC) tant du côté des enseignants que celui des élèves. Nouvelle méthode introduite dans l’enseignement, l’APC est venu pallier à une insuffisance constatée dans l’enseignement secondaire.

«Appliqué courant cette année scolaire, ce système a permis d’enregistrer des résultats encourageants lors du Bac de cette année », note le Directeur de Centre national des Examens et Concours.

Du côté des parents d’élèves, ce pourcentage a réjoui plus d’un.

C’est le cas de ce parent d’élève qui dit ceci : «Je me réjouis du score de 32% obtenu au Bac 2017. C’est le fruit des efforts conjugués de tous : administration scolaire, personnel enseignant, élèves et parents d’élèves. La grande part revient au Ministre pour avoir placé l’Homme qu’il faut à la place qu’il faut. En faisant de la sorte, il a su redorer le blason de l’école malienne en perte de repères. Les Examens du DEF et du Bac ont montré un système éducatif en pleine restructuration. Tout le mérite au Ministre Mohamed Ag Erlaf qui demeure le Maître artisan de cette réussite. Nous lui souhaitons bon vent dans sa noble et exaltante mission », a renchéri ce parent d’élèves, visiblement content du score obtenu cette année par notre école à l’issue du Baccalauréat 2017.

Ils sont nombreux à partager son avis sur le Bac 2017 qualifié de satisfaisant par la majorité des acteurs de l’école. Tous souhaitent la continuité de cet élan afin de sortir notre école du marasme des années truquées e tronquées.

Ambaba de Dissongo