Pour Abdoul Salam Togola les violences ont beaucoup diminué ce temps-ci grâce à l’engagement du bureau de coordination. « Ces mesures nouvelles interviennent dans un contexte difficile ou un étudiant du nom de Drissa Doumbia de la 2è année Allemand a été tué le lundi 23 janvier au campus. Il a été poignardé par des individus inconnus dont deux étudiants identifiés parmi les commanditaires. C’est ce dernier cas d’assassinat ignoble qui nous a poussé à prendre ces décisions pour diminuer les cas de violences », a expliqué M. Togola. Ils permettront, selon M. Togola, de contrer les violences afin de rendre l’espace scolaire et universitaire paisible qui cadre parfaitement avec notre mandat, placé sous le signe de l’apaisement et de la lutte contre la violence en milieu scolaire et universitaire.

Cette annonce a été faite par le secrétaire général de la coordination Abdoul Salam Togola lors d’une conférence de presse au siège de l’AEEM sis à Badala hier jeudi 2 février 2017. Désormais il est interdit à tous les étudiants de porter une arme sur lui en milieu scolaire et universitaire. Une commission de surveillance est mise en place, constituée d’étudiants, qui veillera à l’application strict de ces mesures tendant à sécuriser le milieu scolaire et universitaire dans notre pays. Toute personne surprise avec une arme sera automatiquement mis à la disposition des forces de sécurité, a informé M. Togola.

Pour bannir la violence dans l’espace scolaire et universitaire, le bureau de coordination de l’AEEM vient de procéder à l’interdiction du port d’arme et la mise en place d’une commission de surveillance qui veillera désormais sur le respect strict de ses mesures dissuasives.

