Le Canada et le Mali coopèrent étroitement en matière de développement, de bonne gouvernance et de démocratie. En plus de ces bons points, le Canada à travers ses universités offre d’énormes opportunités aux jeunes bacheliers francophones à travers son université bilingue (français-anglais) le plus grand au monde en occurrence l’Université d’Ottawa. Une destination de choix pour les étudiants francophones avec des avantages abyssaux, rassure Oumar Ibrahim Touré, Conseiller Stratégique Afrique Subsaharienne. C’était à la faveur d’un point de presse qu’il a animé ce lundi 16 octobre.

Ce bon point de l’Université d’Ottawa se confirme avec un rapport de l’Organisation des Nations Unies qui soutient la qualité de l’enseignement qu’offre l’Université d’Ottawa au Canada. Selon le conférencier, Oumar Ibrahim Touré, Conseiller Stratégique Afrique Subsaharienne, en plus d’excellents conditions d’accueil, l’Université d’Ottawa offre un excellent cadre de vie propice aux études et qui répondent à toutes les normes requises au monde. A l’en croire, le sondage de QS auprès des étudiants et de jeunes diplômés ayant fréquentés différentes universités au monde, a confirmé que la ville d’Ottawa est la meilleure ville du monde pour les étudiants.

Le campus de l’université d’Ottawa en chiffres

L’Université d’Ottawa compte 42 000 étudiants avec 30 % étudiants francophones ou francophiles (étudiant n’ayant pas le français comme langue maternelle) et 5 000 étudiants internationaux avec une représentation de 150 nationalités dont le Mali, le Burkina Faso, etc.

Opportunités : exonération partielle des droits de scolarité

L’Université d’Ottawa offre aux étudiants internationaux qui désirent s’inscrire à un programme d’études en français au premier cycle ou aux cycles supérieurs de payer les mêmes droits de scolarité que les citoyens canadiens et les résidents permanents.

Les cycles

L’Université d’Ottawa offre un diplôme de Premier cycle réservé aux lauréats du Baccalauréat. Cette formation se déroule en quatre (4 ans). Plusieurs baccalauréats offrent la possibilité d’étudier plus d’une discipline. L’Université offre la possibilité de poursuivre des études supérieures (diplôme d’études supérieures, maîtrise (thèse) ou doctorat) sur une, deux ou quatre année respectivement. Les champs d’études de l’Université d’Ottawa sont basés sur les sciences de l’éducation, droit. Elle offre également des cycles d’ingénieries pour les professionnels, les sciences humaines, le Management, et les sciences de la santé.

Admission

Pour s’inscrire à l’Université d’Ottawa pour les études de premier cycle. Vous devez faire votre demande d’admission sur le site Web du OUAC en remplissant le formulaire OUAC 105F « Résidents canadiens ou candidats étrangers ne fréquentant pas une école secondaire de l’Ontario ».Après avoir rempli et soumis en ligne le formulaire OUAC 105F, vous devez faire parvenir vos documents au bureau des admissions du premier cycle par la poste ou par courriel à eureka@uOttawa.ca.

Pour toutes questions sur l’admission au premier cycle, visitez le site Web des admissions : www.admission.uOttawa.ca.

Exigences générales pour les programmes de premier cycle

Les candidats internationaux doivent être détenteur ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études secondaires (Baccalauréat), de détenir la moyenne minimale requise et satisfaire aux exigences linguistiques. Vous êtes admissible si vous avez réussi les cours préalables du programme d’études de l’Université d’Ottawa auquel vous soumettez une demande.

Admission avec le baccalauréat français

Vous devez avoir réussi la classe de première avec la moyenne minimale exigée et avoir réussi les préalables du programme d’études choisi (note de passage = 10/20).

Si vous êtes actuellement en classe de première, votre moyenne est calculée avec les notes du trimestre qui ont été obtenues au moment de l’évaluation. Si vous avez réussi ou que vous êtes actuellement en classe terminale, les notes du dernier trimestre de la classe de première et les notes intérimaires (ou finales, si possible) de la classe terminale seront utilisées pour calculer votre moyenne.

Si vous êtes en train de terminer ou que vous avez réussi la classe terminale, vous pourriez recevoir jusqu’à 18 crédits en équivalences pour les cours réussis avec une note d’au moins 12/20 (si vous étudiez dans un lycée reconnu par l’AEFE). Le diplôme du baccalauréat général n’est pas requis pour l’obtention d’équivalences.

L’Université d’Ottawa accepte une note combinée minimale au Baccalauréat de 8/20 pour le cours de français.

Aucune équivalence n’est accordée aux étudiants du baccalauréat technologique.

Les services offerts aux étudiants internationaux

Le bureau international organise en septembre, en janvier et en avril de chaque année, des séances d’orientation obligatoires pour les étudiants internationaux. Ces séances, composées d’activités sociales et culturelles, constituent une source importante d’informations, qui vous seront utiles lors de votre séjour au Canada. Les activités sociales au programme vous permettront de rencontrer des étudiants de divers pays. Vous aurez également la possibilité de vous familiariser avec le campus et la ville d’Ottawa. Plusieurs membres du personnel et de l’équipe des mentors internationaux seront sur place pour vous accueillir et répondre à vos questions. Vous pourrez également rencontrer des représentants de divers groupes culturels et associations étudiantes.

Programme de mentorat

Les mentors internationaux étudient à l’Université d’Ottawa depuis au moins un an et proviennent d’un peu partout dans le monde. Ces personnes-ressources connaissent la réalité des étudiants venant d’ailleurs. Elles peuvent vous offrir de précieux conseils, vous mettre en contact avec les différents services offerts et répondre à vos questions sur les sujets suivants :

la culture canadienne et la vie universitaire

les stratégies d’apprentissage et le cheminement scolaire

le logement sur le campus ou hors campus

les activités socioculturelles et les événements spéciaux sur le campus ou dans la région d’Ottawa.

Contacter vite les services de l’Université d’Ottawa :

Oumar Ibrahima Touré, Conseiller Stratégique Afrique Subsaharienne

afriquesub@uottawa.ca 00 223 66 75 70 55 ou 66 76 40 21 31

Études de premier cycle : eureka@uOttawa.ca/

Études aux cycles supérieurs etudesup.comm@uOttawa.ca

( Informations générales) Tél. : +1-613-562-5315