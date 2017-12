Prévues pour le 17 décembre 2017, les élections régionales et du District de Bamako ont été reportées en avril 2018. Depuis ce report et au vu de la situation sécuritaire dégradante, des observateurs avertis sont pessimistes à la tenue des élections présidentielles de 2018 dans le délai requis. Du coup, une coalition des partis politiques et d’associations est en gestion pour la mise en place d’une transition.

Sans tambour ni trompette, cette coalition demandera tout simplement au président sortant IBK de plier armes et bagages. D’ores et déjà, les concertations sont en cours pour le choix du président de la transition et du premier ministre. Pour le choix des membres du gouvernement, cela interviendra après une large concertation de tous les mouvements et groupes de mouvements politiques ou associatifs. Cette transition aura pour mission entre autres: d’organiser une conférence nationale inclusive sur tous les problèmes de la nation et particulièrement la crise du Nord ; faire un audit du fichier électoral ; confier l’organisation des élections à une structure indépendante ; organiser les élections présidentielles et législatives dans un délai d’une année ; organiser une révision constitutionnelle qui sera débattue lors de la conférence nationale.

Rappelons que du 26 mars 1991 au 8 juin 1992 le Mali démocratique a connu une première période de transition d’un an, deux mois et treize jours. Du 12 avril 2012 au 4 septembre 2013 nous avons connu une deuxième période de transition d’un an, quatre mois et vingt-trois jours.

Le président IBK a-t-il mesuré toutes les conséquences d’un éventuel report des élections présidentielles de 2018 pour que certains maliens commencent à envisager dès maintenant une troisième période de transition sous le Mali démocratique ? Quelle sera la durée de cette transition? Quelle sera sa composition sans IBK ou avec IBK?

Ce qui est sûr il faudra faire très attention à la réaction de la rue et/ou de la grande muette au cas où….

La Rédaction

Commentaires via Facebook :