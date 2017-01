Les candidats du parti PRVM Fasoko de la commune I ont ténu un point de presse le 24 Décembre dans la salle de cinéma de Sikoroni. Il était animé par le secrétaire général du parti Dr Abdoul Karim Koita, en présence des élus du parti de la commune I, Amadou Coulibaly et Ousmane Sangaré

L’objectif de cette rencontre était de faire le compte rendu de l’élection communale du 20 Novembre, présenter les élus à la population et de les remercier par la confiance portée en eux.

Créé en 2013, PRVM Fasoko est un parti qui a pour but de sensibiliser les Maliens à s’intéresser à la politique du pays en leur proposant un espace ouvert de dialogues et d’échanges d’idées sur les questions impliquant la vie de nos communautés.

Le secrétaire du parti Dr Abdoul Karim Koita dira que le PRVM Fasoko est parmi les plus grands parti de l’échiquier politique national du Mali. Aujourd’hui, le PRVM compte 330 conseillers communaux et 5 maires sur l’ensemble du territoire national, et ce, malgré la fraude à ciel ouvert, l’achat de consciences, l’insécurité sur une large partie du territoire national. Parmi les 7 conseillers du district de Bamako, la commune I a enregistré 4 dont les élus sont rentrés dans le bureau communal et occupe des postes stratégiques. Il a demandé à la population de la commune I d’accompagner, leurs élus afin de mener à bien les objectifs assignés.

Amadou Coulibaly le tout nouveau 3ème Adjoint de la commune I dira que le PRVM est rentré dans le bureau pas pour quelqu’un, mais pour le développement de la commune I, qui a besoin de tous ces fils pour se développer. Selon lui, le bureau a été constitué après plusieurs concertations entre les partis alliés. C’est ainsi que le PRVM Fasoko s’est retrouvé avec les 4 conseillers dans le bureau à savoir, le poste du 3ème Adjoint, la présidence de la commission de sécurité dirigée par Ousmane Sangaré, la commission de l’assainissement et de l’environnement rapporteur Mme Coulibaly Niaman Traoré et Cheick Keita, membre du bureau.

M Coulibaly, soulignera qu’ils sont dans le bureau et s’engagent à diffuser dans la presse et à la population sur tout ce qui se fait au sein de la mairie. Il a demandé au maire et au parti RPM de respecter les engagements issus de la constitution du bureau.

Par ailleurs, il a fait savoir à la population de se conformer aux règles et de payer les taxes, impôts, les TDRL et autres pour faciliter le travail au maire et aux bureaux communaux. Il rassure la population que tout payement sera sanctionné par un reçu dont la délivrance est obligatoire.

Il se dit convaincu, de la capacité de la nouvelle équipe communale à satisfaire les attentes de la population qui sont certes nombreuses mais réalisables. La venue à la commande du jeune Ousmane Sangaré à la tête de la commission sécurité, l’insécurité ne sera qu’un mauvais souvenir en commune I, l’apport de Mme Coulibaly Niaman Traoré fera désormais la commune I, la première commune propre de Bamako. Avec le temps et la patience de la population, cette équipe dirigée par Mamadou B Keita ne fera que des exploits. L’homme, dont la capacité intellectuelle, sociale et entrepreneuriale n’est plus à démontrer.

Diam Wagué