Le nouveau Maire de Kalabancoro, Tiécoura Hamadoun Diarra et ses 5 adjoints ont été installés officiellement dans leur fonction le vendredi 28 avril dernier par le Préfet de Kati dont relève la dite commune. Ils ont été installés sous une forte acclamation de la population contente du départ du maire sortant Issa Bocar Ballo.

la Cour Suprême, dans son verdict du jeudi 16 mars 2017, a annulé les opérations électorales des bureaux N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du centre de Gouana et N°1,2,3 et 4 du centre de Sabalibougou-Est lors des élections communales du 20 novembre dernier. Avec ce verdict de la section administrative de la Cour Suprême, le maire Issa Bocar Ballo a perdu sa place et le RPM, représenté par Tiécoura Hamadou Diarra est venu en tête pour occuper officiellement le poste de Maire principal de Kalabancoro. Les résultats de la Cour Suprême ont donné la configuration suivante : liste RPM : 06 sièges pour 1.605 suffrages obtenus, liste PRVM FASOKO : 06 sièges dont 1.416 suffrages obtenus, liste CNID FYT : 05 sièges pour 1.312 suffrages obtenus, liste URD : 05 sièges dont 1.119 suffrages, liste REDD: 04 sièges pour 1.043 suffrages obtenus, liste MPR: 04 sièges pour 1.021 suffrages, liste INDEPENDANT YEREKO FASO KANU : 04 sièges pour 952 suffrages obtenus, liste INDEPENDANT SIGIDAW YELEN : 3 sièges pour 904 suffrages obtenus.

C’est l’installation du nouveau Maire de Kalabancoro, Tiécoura Hamadoun Diarra du Rassemblement Pour le Mali (RPM) et ses 5 adjoints qui a eu lieu le vendredi 28 avril dernier par le Préfet de Kati. Mettant ainsi fin à l’ère Issa Bocar Ballo. Ce dernier était à la tête de la Mairie depuis 2009. Ils étaient plusieurs centaines de personnes à envahir la Mairie pour assister à cette installation. Des membres de plusieurs associations avaient pris d’assaut la mairie avec des messages hostiles à Issa Bocar Ballo. Pire, les femmes du marché de Kalabancoro chantaient et dansaient pour le départ de l’ancien Maire et l’arrivée du nouveau.

L’installation du nouveau Maire et ses 5 adjoints a commencé par un huis-clos qui a duré à peu près 2 heures de temps. A sa sortie de la salle après son installation, le nouveau Maire a eu droit à des acclamations nourries de la part des populations.

Après son installation, le Maire et son équipe se sont rendus à une cérémonie organisée en leur honneur.

Le Maire Tiécoura Hamadoun Diarra a salué la population pour son déplacement afin d’assister à leur cérémonie d’installation. Il a aussi remercié les chefs de villages pour leur présence à cette cérémonie.

« C’est un sentiment de joie et de fierté qui m’anime aujourd’hui parce que j’ai vu que toutes les rues de Kalabancoro étaient bondées de monde. Tout ce monde vient dans l’espoir d’un changement car ils ont été longtemps déçus par leurs gouvernants. Nous allons tout faire pour ne pas décevoir cette population », a promis le nouveau Maire de Kalabancoro.

Le Maire sortant Issa Bocar Ballo n’a pas souhaité prendre part à cette cérémonie. Selon certains de ses proches, il était en voyage en Côte-D’ivoire.

Voici la nouvelle configuration de la Mairie de Kalabancoro: Maire : Tiécoura Hamadoun Diarra (RPM), 1er Adjoint : Hamala Sidibé (PRVM), 2ème Adjoint : Mahamadou Keita (RPM), 3ème Adjoint : Lamine Sangaré (REDD), 4ème Adjoint : Abdoulaye Baba Touré (Président de l’Association Siguidaw Yeelen). Le poste de 5ème Adjoint revient Mme Traoré Aissata Maiga de l’URD.

Modibo Dolo