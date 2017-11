Réagissant au report des élections des conseillers de cercles, de régions et du district de Bamako, le Parena a dressé un bilan inquiétant de la situation sécuritaire dans le pays. Pour le parti de Tiébilé Dramé, près de 700 personnes ont été tuées depuis le début de l’année.

Le Parena dresse un bilan inquiétant de la situation sécuritaire dans le pays. Pour le parti de Tiébilé Dramé, près de 700 personnes ont été tuées depuis le début de l’année. Dans un communiqué réagissant au report des élections locales et régionales prévues pour le 17 décembre 2017, le parti du Bélier blanc souligne que « ce nouveau report ne le surprend guère le PARENA » puisqu’il « n’a cessé d’alerter les autorités de notre pays sur la dégradation continue de la situation sécuritaire du pays et le cortège de morts civils et militaires (près de 700 depuis le début de l’année) et de blessés (plus de 500). Plus de 80 préfets et sous-préfets ne sont pas à leurs postes ».

« Par ce report, le régime d’IBK envoie l’ultime signal à l’opinion nationale et internationale de son incapacité à pacifier le pays pour y organiser des élections dont le format et la date sont déterminés par lui- même », continue le communiqué.

Selon Tiébilé Dramé et ses camarades, « ce report est un gâchis politique et financier qui démontre à suffisance l’autisme du régime, le pilotage à vue et l’incapacité des autorités à bien gouverner notre pays. C’est l’illustration de l’amateurisme des gouvernants ».

Par conséquent, ils invitent « toutes les forces vives de la nation à tirer les enseignements de l’incapacité du Gouvernement à préparer des élections et conjuguer leurs efforts pour stabiliser le pays afin qu’une élection présidentielle crédible et transparente soit organisée en juillet 2018 ».

Nabila

Commentaires via Facebook :