S’il y a une liste qui a toutes les chances de présider aux destinées du cercle de Kayes, c’est bien celle conduite par l’ADEMA à travers son leader Abdoulaye N’DIAYE. En effet, cette alliance regroupe l’ADEMA, l’ADP-MALIKO, les FARE, l’UM-RDA, et le Parti YELEMA soit 5 partis de la scène politique à Kayes. Elle sera opposée à trois autres listes qui sont : l’alliance RPM, PRVM-FASOKO, MPR, PASDA, APR au nombre de 5 partis. Ensuite il y a l’alliance URD et la CODEM, et enfin une dernière liste composée uniquement du Parti RPDM de l’ancien Premier Ministre Cheick Modibo DIARRA.

En analysant les forces en présence dans cette compétition dans le cercle de Kayes, on peut déjà se faire une idée sur ce que chaque liste peut obtenir. L’alliance conduite par l’ADEMA peut obtenir environ 40% de la liste soit 18 conseillers contre 13 conseillers pour l’alliance RPM et 10 conseillers pour l’alliance URD-CODEM.

Dans les élections au niveau du conseil de cercle et au niveau de la région, les forces en présence se trouvent repositionnées depuis les élections communales, on n’inventera plus rien dans ces élections du 17 décembre 2017, car le poids de chaque alliance est bien connu.

Siramakan KEITA

Election régionale a Kayes :

Le Candidat de l’ADEMA, très bien placé pour être le Président de Région ?

Selon l’Accord d’Alger signé en mai 2015 entre le Gouvernement et les groupes armés, les régions auront désormais des présidents à leur tête, contrairement à la pratique connue jusque-là. Ce Président aura sous sa responsabilité le Gouverneur de Région et tous les autres personnels de l’administration régionale. Il sera donc un vrai Président qui va décider où construire des écoles, des ponts, des lycées, des adductions d’eau, des aménagements de plaines, des routes bitumés ou latéritiques, où il faut faire de l’orpaillage, etc…, bref, il décidera du programme de développement régional.Après la proclamation des listes de candidatures, il apparait clairement que l’alliance dirigée par Dr Mamadou Mamby TRAORE, pharmacien, en même temps un des représentants de la région de Kayes au Haut Conseil des Collectivités, à savoir l’ADEMA, le PARENA, l’ADP-MALIBA, le FARE-ANKAWILI, YELEMA, le CNID, l’UM-RDA, l’ASMA-CFP et le SADI soit 9 partis politiques, aura la majorité relative c’est-à-dire le plus grand nombre de conseillers par rapport aux deux autres alliances en compétition. Les militants avertis en politique, savent déjà qu’ils vont voter pour la liste d’alliance l’ADEMA, le PARENA, l’ADP-MALIBA, le FARE-ANKAWILI, YELEMA, le CNID, l’UM-RDA, l’ASMA-CFP et le SADI.En homme politique averti, et pour le bonheur de Kayes le choix doit porter sur cette alliance, car ceux qui incarnent cette liste sont au cœur des préoccupations de la cité des rails . Et nous sommes sûrs, qu’elle va assurer votre développement. Sur les 45 membres du Conseil Régional, l’alliance ADEMA comprenant 9 partis politiques peut avoir environ 50% soit 22 conseillers contre l’alliance RPM qui peut avoir 30% soit 14 conseillers et l’alliance URD-CODEM, peut avoir 5 conseillers.Attention, les militants ne doivent plus se tromper d’équipe , car ils ont été avertis, alors un homme averti en vaut deux. Pour mieux vous édifier, consulter le tableau ci-dessous établi, qui détermine la chance de chaque groupe d’alliance.

1ère liste

Partis en Alliance Nombre de Conseillers communaux dans la région 1) ADEMA-PASJ 2) PARENA 3) ADP-MALIBA 4) FARE 5) YELEMA 6) CNID 7) UM-RDA 8) ASMA-CFP 9) SADI 391 78 74 33 99 35 66 84 25 Total : 885 Conseillerscommunaux sur 1 914 dans la région

2ème liste

Partis en Alliance Nombre de Conseillers communaux dans la région 1) RPM 2) PRVM 3) MPR 4) PS-YC 5) PSDA 6) APR 7) PRDT 8) MPLUS-RAMATA 460 30 38 0 0 23 1 4 Total : 556 Conseillers communaux sur 1914sur 1 914 dans la région

3ème liste :

Partis en Alliance Nombre de Conseillers communaux dans la région 1) URD 2) CODEM 332 59 Total : 391 Conseillers communaux sur 1 914 dans la région

Siramakan KEITA

Élections des conseillers régionaux à Koulikoro

Avec l’élimination de la liste d’alliance conduite par le RPM, l’alliance ADEMA-URD pourrait présider aux destinées de la Région

Les Partis politiques séparément ou en alliance, ont préparé avec détermination, les élections pour le choix des conseillers devant siéger au Conseil Régional de Koulikoro. En effet, il y a deux listes sérieusement prétendants pour avoir la présidence de la région de Koulikoro à savoir l’alliance RPM, CODEM, CNID, APR, YELEMA, PARENA, ASMA-CFP, UDD, APR, PSDA et l’UFD soit 11 partis politiques et l’alliance ADEMA-URD, ADP-PRVM, UM-RDA, MODEC soit 6 partis politiques.

Il faut noter qu’au sein de ces alliances, celle conduite par le RPM a environ 972 conseillers dans la région, contre 725 pour l’alliance conduite par l’ADEMA. Il y a une quatrième liste constituée par le CNAS-FASO HERE, le RPDM, le SADI, les FARE soit au total 47 conseillers dans la région de Koulikoro et la cinquième liste celle de l’APM-MALIKO avec 13 conseillers.Avec l’élimination de la liste alliance conduite par le RPM, toute la chance est donnée à la liste d’alliance conduite par l’ADEMA et l’URD pour conduire aux destinés de la région de Koulikoro. Pour se rendre compte de cette affirmation, consultons la force des alliances en face dans la région de Koulikoro.

1ère liste

Partis en Alliance Nombre de Conseillers dans la région 1) RPM 2) CODEM 3) CNID 4) MPR 5) YELEMA 6) PARENA 7) ASMA-CFP 8) UDD 9) APR 10) PSDA 11) UFD 456 96 89 89 69 63 55 29 13 2 16 Total 972 Conseillers Communaux sur 1 772 dans la région

2ème liste

Partis en Alliance Nombre de Conseillers dans la région 1) ADEMA 2) URD 3) ADP-MALIBA 4) PRVM 5) UM-RDA 6) MODEC 273 280 35 47 34 56 Total 725972 Conseillers Communaux sur 1 772 dans la région

3ème liste

Partis en Alliance Nombre de Conseillers dans la région 1) CNAS-FASO 2) RDPM 3) SADI 4) FARE 2 8 14 23 Total 47972 Conseillers Communaux sur 1 772 dans la région

4ème liste :

Partis en Alliance Nombre de Conseillers dans la région 1) APM-MALIKO 13 Total 13972 Conseillers Communaux sur 1 772 dans la région

Si les élections ont lieu, à la date du 17 décembre, cela signifie que l’élimination de la liste d’alliance conduite par le RPM, sera bénéfique pour l’alliance ADEMA-URD qui peut avoir jusqu’à quarante un (41) conseillers contre quatre (4) conseillers pour les deux autres listes. Mais de plus en plus, le Ministre de l’administration parle un double langage et diffuse des communiqués ambivalents surtout qu’au conseil de cercle, la liste RPM a été également annulée. On ne sait pas encore sur quel tableau, le Gouvernement va jouer cette fois-ci. Sa technique est bien connue. Elle est à l’image de celle des FAMAS, d’abord le repli tactique, ensuite le repli stratégique, puis finalement la fuite la queue entre les jambes .

Siramakan KEITA

