L’Union pour la République et la démocratie (Urd) a un député de plus à l’Assemblée nationale. Hier, mercredi 28 décembre 2016, le ministre de l’administration territoriale de la décentralisation et de la réforme de l’Etat, Mohamed Ag Erlaf a proclamé les résultats provisoires de l’élection partielle d’un député dans la circonscription électorale de Tominian. Et ces résultats donnent l’URD vainqueur. Ainsi, Monsieur Ange Marie Dakouo de l’Urd est élu avec 20 213 voix, soit 60,11%. Le candidat de l’Adema Pasj, Monsieur Nataniel Dembélé obtient 13 412 voix, soit 39,89%.

Suite au décès du député Shadrac Keïta le 18 août 2016, les autorités maliennes ont organisé une élection partielle d’un député dans la circonscription électorale de Tominian en vu de remplacer le défunt. Le second tour de ladite élection tenue le 26 décembre 2016 opposait Monsieur Ange Marie Dakouo, de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) à Monsieur Nataniel Dembélé de l’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ).

Le verdict du scrutin donne l’Urd vainqueur et aura un élu de plus au sein de l’hémicycle. Le ministre Ag Erlaf qui proclamait les résultats provisoires a félicité les partis politiques et les candidats pour le bon déroulement de la campagne électorale du deuxième tour et le bon déroulement du vote, car selon lui, ce scrutin du 26 décembre 2016 s’est déroulé dans la sérénité. « Les données qui en sont issues se présentent comme suit: électeurs inscrits: 94 398, nombre de bureaux de vote :379, nombre de votants : 34 830, nombre de bulletins nuls : 1 205, suffrages valablement exprimés : 33 625, taux de participation : 36,90%, nombre de candidats : 2 ; nombre de sièges à pourvoir : 1.

Considérant qu’après avoir examiné les résultats du procès verbal de la commission locale de Tominian sur le scrutin du 26 décembre 2016, la commission nationale de centralisation des résultats les transmet en l’état, sans modification, à la Cour Constitutionnelle, je proclame solennellement les résultats provisoires du second tour de l’élection législative partielle d’un député à l’Assemblée Nationale, qui se présentent comme suit : URD : 20 213 voix ; soit 60, 11 %; ADEMA PASJ : 13 412 voix; soit 39,89 % », a-t-il dit. Aux dires du ministre Mohamed Ag Erlaf, les présents résultats seront incessamment transmis à la Cour Constitutionnelle, chargée de proclamer les résultats définitifs du scrutin.

Aguibou Sogodogo