Le Mali a une population composée majoritairement de jeunes de 35 ans. Ces jeunes, pour la plupart d’entre eux, n’ont pas un emploi digne de ce nom. Ils sont à la recherche d’un débouché dans la vie professionnelle. Certains ont fait des études supérieures, d’autres ont arrêté l’école en cours de chemin. Et il y en a qui n’ont pas fait d’études. L’un des favoris dans la course pour le fauteuil de maire du district de Bamako, non moins ancien Premier ministre, Moussa Mara, propose aux jeunes des voix de sortie en dix points.

Lancement d’une initiative d’emploi des jeunes à travers la promotion de l’artisanat avec la chambre des métiers pour former chaque année 1000 jeunes déscolarisés aux métiers de l’artisanat dont 50% pour les jeunes filles ;

Réalisation du projet de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes : mise en place de bureaux de conseils dans chaque commune, identification et accompagnement à la réalisation des 100 plus pertinents projets de jeunes chaque année dont 50 pour les jeunes filles, soutien aux structures d’encadrement et d’accompagnement des jeunes ;

Instauration de l’uniforme scolaire dans toute la ville avec la définition des modes de couture pour uniformiser les enfants à l’école et bannir des types d’habillement qui ne favorisent pas l’apprentissage ; organisation de cours de soutien aux élèves candidats aux examens ;

Développement de la citoyenneté, conscientisation et implication des jeunes dans la société : soutien aux initiatives citoyennes, sensibilisation des jeunes, lutte contre les mauvaises pratiques, utilisation de bus multitâches qui circulent dans la ville et font des haltes au niveau des endroits où les jeunes se trouvent pour les recevoir et leur donner des conseils utiles sur le pays, la ville, les mairies, les possibilités offertes aux jeunes par l’Etat et la mairie, informer sur leurs droits et devoirs ;

Organisation d’une journée de salubrité chaque mois, de journées régulières de reboisement et de plantation d’arbres et d’une journée trimestrielle de pratique sportive avec à chaque fois la participation du maire et des élus ;

Lancement de l’opération «accès des jeunes aux services urbains» : une carte jeune obtenue en contrepartie du paiement de la TDRL, permettant d’avoir accès aux transports en payant la moitié du prix payée par les autres après négociation avec les transporteurs contre une baisse de leur vignette, possibilité d’accès à d’autres services à des prix accessibles (internet, soins dans les centres de santé, formation professionnelle, loisirs…) ;

Promotion d’une initiative de vulgarisation des TIC : festival, soutien aux startups innovantes dans les TIC, accroissement de la connectivité (connexion gratuite dans certains endroits de la ville), adoption par la ville des TIC dans son fonctionnement et ses relations avec les usagers ;

Organisation d’un festival des musiques urbaines avec des concours de détection des espoirs prometteurs et soutien au lancement de leur carrière ;

Réalisation d’un espace de sport multifonctionnel dans chaque commune de Bamako avec des compétitions sportives à la clé, aménagement d’un second parc d’agrémentation ;

Mise en place d’un conseil municipal de la jeunesse exclusivement composé de jeunes dont 50% de jeunes filles, avec lequel la mairie travaillera à prendre en compte les préoccupations de la jeunesse dans la ville.

André TRAORE

