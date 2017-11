Selon nos confrères du 22 Septembre, à la faveur des régionales couplées avec les conseillers de cercle, annoncés pour le 17 décembre, les partis politiques, de la majorité comme de l’opposition, ont concocté des listes communes sur lesquelles, on retrouve ces deux camps. Et pour preuve : A Koulikoro, l’Adema et l’URD sont sur une même liste pour les régionales, la même URD est avec le RPM à Tombouctou pour les conseillers de cercle, l’URD est encore avec la CODEM pour les régionales à Sikasso, la même formation politique est en liste commune avec le RPM pour les régionales de Kayes. Tandis que le RPM est en tandem avec le PARENA pour le conseiller de cercle de Banamba. On peut continuer à citer les alliances de contre nature. Ils concluent qu’au Mali, seuls les intérêts politiciens et personnels comptent pour le personnel politique.

