Le traditionnel cadre de concertation entre le ministère de l’administration territoriale et les partis politiques a eu lieu le mardi 30 mai dernier au dit département sous la présidence du ministre Tiéman Huber Coulibaly en présence des responsables des partis politiques. Deux points saillants étaient inscrits à l’ordre du jour de la rencontre à savoir : le calendrier électoral 2017 et la révision constitutionnelle dont le vote du texte est prévu ce jeudi 1er juin par les honorables députés. Un nouveau calendrier électoral, à l’issue de la rencontre, a été établi. Ainsi, l’élection référendaire reste maintenue au 9 juillet 2017. Les élections des conseillers de cercles et régionales sont respectivement prévues pour le 29 octobre et le 26 novembre 2017.

Plusieurs responsables des partis politiques ont pris part Ă cette première rencontre sous le ministre TiĂ©man Hubert Coulibaly. Parmi eux, nous pouvons citer entre autre le prĂ©sident du parti Yelema, Moussa Mara, ancien premier ministre, Alassane DembĂ©lĂ©, prĂ©sident de l’Alliance des Nationalistes Convaincus pour le DĂ©veloppement du Mali (ANCD-MALI), Aboubacar Diallo du parti CD (Concertation dĂ©mocratique) et bien d’autres. D’entrĂ©e de jeu, le ministre TiĂ©man H Coulibaly a prĂ©sentĂ© ses excuses aux responsables des partis politiques pour le retard pris dans le redĂ©marrage du cadre de concertation instituĂ© depuis belle lurette. « Depuis ma nomination, compte tenu de mon agenda très chargĂ©, nous n’avons pas pu tenir cette rĂ©union avec tous les acteurs impliquĂ©s dans l’organisation des Ă©lectorales », a dĂ©clarĂ© le ministre de l’administration territoriale, Tieman Hubert Coulibaly. Avant d’ajouter que le calendrier Ă©lectoral, prĂ©alablement Ă©tabli, ne peut plus ĂŞtre respectĂ©. Il s’agissait des Ă©lections locales et communales partielles dans les 59 communes restantes prĂ©vues pour le 28 mai dernier et les Ă©lections rĂ©fĂ©rendaires couplĂ©es avec les rĂ©gionales pour le 9 juillet 2017. A ses dires, la non-convocation de l’AssemblĂ©e nationale en session extraordinaire afin qu’elle planche sur la relecture partielle du Code Ă©lectoral et la relecture du Code des collectivitĂ©s territoriales, prenant en compte la crĂ©ation des rĂ©gions de MĂ©naka et de TaoudĂ©ni ainsi que la tenue de la confĂ©rence d’entente nationale (CEN), ont Ă©tĂ© les principales causes du non-respect de ce calendrier Ă©lectoral. « Plusieurs difficultĂ©s s’imposent pour le respect du calendrier Ă©lectoral, parmi lesquelles, la mise en Ĺ“uvre dynamique de l’accord pour la paix et la rĂ©conciliation au Mali, la tenue des Ă©chĂ©ances Ă©lectorales pendant la saison hivernale qui coĂŻncide avec les travaux champĂŞtres, les engagements internationaux obligeant le gouvernement Ă respecter un certain nombre d’Ă©thiques », a-t-il soulignĂ©. Par rapport au nouvel agenda des Ă©lections de 2017, le ministre TiĂ©man n’a pas voulu se prononcer sur les dates retenues. Toutefois, il a laissĂ© entendre que cela reste Ă la phase de proposition. Et d’ajouter que les nouvelles dates feront l’objet d’un communiquĂ© après consultations de tous les acteurs concernĂ©s. Cependant, les reprĂ©sentants des partis politiques prĂ©sents nous ont confiĂ© que dans le nouvel agenda proposĂ© par le gouvernement, l’élection rĂ©fĂ©rendaire est prĂ©vue pour le 9 juillet prochain, les Ă©lections des conseillers de cercles couplĂ©es avec les communales partielles et les rĂ©gionales sont respectivement prĂ©vues pour le 29 octobre et le 26 novembre 2017. Par ailleurs, le ministre a profitĂ© de l’occasion pour inviter l’ensemble des partis politiques dont ceux de l’opposition Ă participer aux diffĂ©rents cadres de concertation organisĂ©s par son dĂ©partement afin d’obtenir l’adhĂ©sion de tous les acteurs impliquĂ©s dans l’organisation des Ă©lections au Mali.

Aguibou Sogodogo