Le nombre de candidatures enregistrées dans les différentes communes, cercles et régions à la date de clôture du dépôt des listes pour les échéances électorales du 17 décembre prochain est de 355 candidats. 15 circonscriptions dont 11 communes et 4 cercles n’ont pas enregistré de candidatures. Le District de Bamako compte 10 listes réparties entre plusieurs groupements et formations politiques.

Si certains cadres et responsables de partis politiques se disent favorables au report des élections à venir, d’autres pensent qu’il est impératif de tenir ces élections qui permettront d’affirmer l’autorité de l’Etat dans les zones abandonnées.

Pour l’élection des conseillers communaux, 134 candidatures ont été enregistrées. Ces candidats sont repartis entre 65 formations politiques, 58 groupements et 11 indépendants. Parmi les 44 communes, 11 n’ont pas enregistré de candidature. Ces communes sont principalement dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Il s’agit notamment des communes de Intadjedite, Tin essako, Timtaghene, Tinzawatene, Essouk, Alata, Tidermene, Inekar, dAnderamboukane, Menaka et Salam.

Pour les conseillers de cercles, 181 candidatures ont été enregistrées pour 52 partis politiques, 124 groupements et 5 indépendants. À ce niveau, 4 cercles dans les régions de Gao et Kidal n’ont pas enregistré de candidature. Il s’agit des cercles de Ménaka, Abeibara, Tessalit et Tin essako.

Au niveau des régions, 40 candidatures ont été enregistrées dont 8 pour les partis politiques, 27 pour les groupements et 5 pour les indépendants. Sans oublier le District de Bamako qui a enregistré 10 listes de candidatures reparties entre les formations politiques et les groupements de partis politiques.

Moussa Sékou Diaby

Commentaires via Facebook :