Les membres de la liste de l’alliance URD-CAP, conduite par Me Demba Traoré, pour les régionales dans le District de Bamako ont entrepris une tournée dans les sections de Bamako pour prendre contact avec les militants. Ainsi, les communes III et IV, ils ont été réussis par les militants de la commune V, dans l’après-midi du mardi 14 novembre dernier. Hier, mercredi, ils étaient en commune VI chez Me Demba Traoré. Cette initiative vise à présenter les candidats de cette liste aux militants et solliciter leur confiance pour se donner toutes les chances de succès. Ces tournées ont permis de constater que cette liste fait une bonne impression au regard de l’engouement et de la mobilisation qui ont prévalu dans ces sections.

C’était en présence de la tête de liste de cette alliance, amené par le président de la Fédération régionale URD de Bamako, Samuel Diarra et en présence du secrétaire général de la section URD de la commune V, Soungalo Traoré et plusieurs membres de cette liste dont Ba Kissima Sylla, WadidjéSalimataDagnioko, Racine Thiam et bien d’autres. Dans ses mots de bienvenue, le secrétaire général de la section URD de la commune V a indiqué que cette liste appartient à sa commune, en raison de la forte représentativité des militants de sa section. C’est pourquoi, Soungalo a invité ses militants à rester mobilisés autour des candidats pour honorer la confiance en eux par le parti. Aussi, il a réaffirmé tout le soutien de la section à cette liste pour assurer la victoire.

De son côté, le président de la Fédération régionale URD de Bamako a rappelé que la commune V était la section pilote URD de Bamako. Il a donc saisi cette occasion pour espérer que la commune V puisse récupérer cette position. A en croire Samuel Diarra, cette liste est la meilleure des 15 présentes en compétition dans le District de Bamako. En effet, il a expliqué que comparativement aux autres, « cette liste est composée des cadres aussi valeureux que compétents ». Selon lui, à part les têtes de liste des autres, aucune ne présente des hommes et des femmes connus comme l’alliance URD-CAP.

A la suite du président de la Fédération, Me Demba a rappelé qu’après la désignation des candidats de la liste, ils ont décidé de mener ces tournées pour mieux se faire connaitre auprès des militants et se confier à eux. Il a saisi cette occasion pour appeler à l’union, à la cohésion et à l’entente autour de cette liste. Avec le verbe qu’on lui connait, il a rassuré les militants de la commune V qu’ils n’ont pas à avoir honte des candidats qui se trouvent sur sa liste. Cela pour la simple raison qu’aucun des membres ne traine derrière lui aucune casserole. «Aucun d’entre nous n’est impliqué dans une magouille foncière. Je n’ai vendu aucune parcelle », a-t-il déclaré. Selon lui, il fait partie des hommes qui tiennent leur engagement. Pour la petite histoire, il a rappelé qu’ils étaient ministres à représenter le FDR durant la transition au Gouvernement, mais au finish, il s’est retrouvé seul. Car, selon lui, tous les autres avaient changé de camp. C’est la preuve d’une fidélité à son engagement.

Youssouf Bamey

