Après trois mandats à la tête de la Mairie de la Commune III de 1998 à 2016, soit plus de 17 ans, Abdel Kader Sidibé, le maire sortant de la Commune III ne s’était présenté pour un autre mandat. C’est Mme Djiré Mariam Diallo, nouvellement élue, qui lui succède. Kader Sidibé lui a remis le témoin le 21 décembre 2016 dans la cour de la mairie, devant une foule nombreuse de chefs de quartiers et partenaires de la mairie.

La cérémonie de passation de témoin s’est vite transformée en une cérémonie de reconnaissances et d’hommages à Abdel Kader Sidibé, le maire sortant. Aux dires de son chargé à la Communication, Oumar Baba Traoré (président de l’Ajsm), cette cérémonie de passage de témoin est un des jours les plus mémorables dans la Mairie de la Commune III, tant Kader a marqué les esprits par ses actions de bienfaisance, d’entente, de paix, d’unité. En prenant la tête de la Mairie en 1998, Kader avait trouvé 68 travailleurs. En partant, il laisse à Mme Djiré Mariam Diallo (qui a été son adjointe durant les 17 années de ses mandats) plus de 200 travailleurs, avec beaucoup de réalisations dont des écoles, des centres de santé et beaucoup d’autres infrastructures.

Après avoir remercié sa sœur, Mme Djiré Mariam Diallo, les élus communaux, les chefs de quartiers, ses anciens collaborateurs, les anciens et nouveaux conseillers communaux, Abdel Kader Sidibé s’est réjoui de leur présence à la cérémonie de passation de témoin. Il dira que la cérémonie a pour but de remercier tout ce beau monde qui l’a accompagné durant plus de 17 ans. “Durant mes 17 ans de fonction de maire, j’ai bénéficié de leur accompagnement. J’ai pu commettre des erreurs ou déranger des gens. Pour cela, je demande leur pardon. Mariam Diallo est ma sœur. Nous avons été de bons collaborateurs durant mes mandats. Je demande aux travailleurs et aux partenaires de la Mairie de l’accompagner durant son mandat comme ils m’ont accompagné. Je demande aux uns et autres l’entente, la cohésion, la solidarité, l’union, la compréhension et la paix. Je quitte la fonction de maire, mais je reste un habitant de la Commune III. A ce titre, je reste disponible pour apporter ma contribution au développement de la Commune III”, a-t-il déclaré, avant de rendre hommage aux travailleurs de la mairie, aux chefs de quartiers, aux femmes de la Cafo, aux forces de l’ordre, aux handicapés qui se sont battus à ses côtés pour le bonheur des habitants de la Commune III.

Au nom des travailleurs, Kassim Tabouré a remercié Abdel Kader Sidibé pour ses bienfaits. “Merci Kader, nous n’oublierons jamais ce que tu as fait pour nous les travailleurs”, a-t-il laissé entendre.

Les chefs de quartiers, les femmes de la Cafo, les handicapés et beaucoup d’autres partenaires de la Maire de la commune III ont témoigné des bienfaits de Kader Sidibé pour ses administrés. Avant de faire des bénédictions pour Kader Sidibé, pour ses nouvelles fonctions. Ils ont promis leur accompagnement pour la nouvelle maire et son équipe. “Nous demandons à Kader de nous confier à la nouvelle maire. Et nous demandons à la nouvelle maire de marcher sur les traces de Kader qui a tout donné à la Commune III”, ont souligné certains.

Siaka Doumbia