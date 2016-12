C’est le lundi 19 décembre que la tête de liste du parti Yéléma vainqueur aux communales en Commune IV, Adama Bereté, a été installé dans son fauteuil de maire de ladite commune. Il faut rappeler que lors de la mise en place du nouveau bureau du Conseil communal, le nouveau maire et son parti ont été mis en minorité lors de l’attribution des postes d’adjoints qu’ils convoitaient. C’est parce qu’au terme des élections communales, le parti Yelema (avec ses 13 conseillers) voulait former une alliance avec l’Adema afin d’avoir le maximum de postes dans le nouveau bureau communal. C’était sans compter sur la détermination d’un regroupement de partis et d’associations qui ont empêché à la Coalition Yelema-Adema de réaliser cet objectif. Et ce regroupement composé du Rpm, Fare, Urd, Udd, Codem, Kaoural Renouveau-Cav…s’est adjugé tous les postes d’adjoints. Avec ce compromis, le premier adjoint est revenu à Bakary Niaré du Rpm, le fauteuil de deuxième adjoint est occupé par Alkassim de l’Urd. Au poste de troisième adjoint on retrouve Assane Sidibé de l’Alliance Kaoural-Cav. Modibo Kéïta des Fare a été élu 4ème adjoint et Issa Sidibé alliance Codem-Udd occupe le poste de cinquième adjoint. Ce qu’il faut retenir au sein de ce Conseil communal, c’est que le maire Adama Bérété est minoritaire et sa marge de manœuvre sera très réduite durant son mandat.

K.THERA