Sur le report des scrutins prévus le 17 décembre 2017 par le Gouvernement lors du Conseil extraordinaire des ministres tenu le dimanche 26 novembre 2017, le 3ème Vice-président de la Coordination régionale du parti Yélèma à Mopti et non moins le Secrétaire chargé du développement urbain dans le nouveau Comité Exécutif Central (CEC), le jeune Mamadou Sagou Ziguimé, ancien candidat aux élections communales de novembre 2016 nous a livré son point de vue.

Selon Mamadou Sagou Ziguimé, le report des élections révèle aux maliens la vraie réalité de la gouvernance actuelle du pays car depuis 2013, on assiste à des séries de report des élections dans notre pays, une chose qui vraiment n’est pas à encourager dans le processus démocratique et pour la crédibilité d’un état souverain. A ses dires, si l’État s’engage à organiser des élections sur l’ensemble du territoire, cela sous-entend qu’il contrôle une bonne partie de ce territoire mais si à la dernière minute on vient nous annoncer un report et cela aussi après le dépôt des dossiers de candidature, on doit se poser la question à savoir si le Mali est dirigé par procuration.

« Apparemment, on voit que la CMA a sa part d’exigence dans ce report sinon comment le gouvernement qui osait forcer la tenue d’un référendum en nous parlant d’insécurité résiduelle et que cela ne peut pas empêcher le référendum, la même année ce même gouvernement reporte une autre élection à cause de l’insécurité, c’est vraiment ridicule »,dit-il.

Voyons, lorsque le premier ministre était à Tenenkou, il a clairement dit qu’il n’ya pas de raison que les fonctionnaires ne soient pas sur place, qu’il y a la sécurité, s’il s’agit de la question des finances, le gouvernement ne peut pas nous dire qu’il n’y a pas d’argent puisque tout récemment on a vu comment il a débloqué de l’argent pour l’accueil d’IBK à Sikasso, cette somme pouvait servir de quelque chose dans l’organisation des élections, analyse-t-il.

En claire, il soutient que ce report est politique et non sécuritaire, plusieurs listes du parti au pouvoir ont été invalidées dans beaucoup de localité du pays, cela aussi fait partie des raisons du report. Mais force est de savoir que les candidats ont déboursé de l’argent pour le dépôt des dossiers de candidature.

Parlant de l’insécurité au Mali, notre interlocuteur nous dit que c’est vraiment lamentable. Il souligne qu’aujourd’hui, le centre est plus menacé que le nord. Pour lui, au nord, on ne parle pas d’insécurité mais plutôt d’autre chose, et la preuve palpable car le ministre de la promotion de la femme nous a montré cela en acceptant le drapeau de l’Azawad à Bamako.

S’agissant de ses expériences lors des élections communales de novembre 2016, il souligne qu’il n’a pas perdu les élections communales. « Il est vrai que je n’ai pas pu être le maire, mais j’ai eu des conseillers et je pense pour quelqu’un qui est à sa première phase dans la conquête d’une commune meilleure doit remercier le bon Dieu », déclare-t-il. Et de rassurer qu’il travaillera avec le maire pour le bonheur de leur commune.

« La chose qui m’a surpris est que lors de mes tournées, j’ai senti que la jeunesse est engagée pour le développement de leur localité et prochainement nous saurons relever le défis. Il faut noter que c’est ma toute première fois de me lancer dans la politique de ma commune, bientôt avec l’ensemble de la population nous mènerons le vrai changement », assène-t-il.

Toujours selon le jeune Ziguimé, le parti Yélèma n’est pas un orphelin dans le cercle de Bankass puisqu’il est connu et respecté par les autres formations politiques sur place. « C’est vrai qu’avant les élections communales, le poids du parti était méconnu mais à l’issue de ces élections, la population a su le poids du parti et chaque jour que le bon Dieu fait, il y a de nouvelles adhésion au sein, chose qu’on doit beaucoup encourager. Cette promotion au niveau du parti à Bankass est dû au courage et à l’engagement de ces militants qui travaillent nuit et jour pour l’épanouissement des idéaux du parti pour un Mali meilleur », annonce-t-il. Et de préciser qu’il occupe le poste de 3ème vice président dans la coordination régionale du parti à Mopti et le poste de secrétaire chargé du développement urbain dans le Comité Exécutif Central (C.E.C) grâce au travail méritant des militants de Bankass donc je peux dire que le parti se porte bien à Bankass.

Seydou Karamoko KONE

