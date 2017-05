Du 22 au 26 mai 2017, l’hôtel Salam de Bamako, a abrité un atelier sous régional de formation professionnelle sur la situation Room Electorale (ESR). La cérémonie d’ouverture de l’atelier était placée sous la présidence de Bréhima Coulibaly, représentant le ministre de l’administration territoriale, en présence Tidiane Togola, directeur exécutif de la fondation Tuwindi.

Organisé par la fondation Tuwindi, en collaboration avec Open Society Foundation Africa et Open Society Foundation for West Africa, l’atelier avait pour objectif la formation d‘une vingtaine de spécialistes de l’ESR en Afrique de l’Ouest Francophone et la construction d’une Communauté d’utilisateur du Toolkit et faire des participants les ambassadeurs naturels de l’ESR dans leurs pays.

La ESR, il faut le rappeler est une plate forme de collecte et de partage d’information entre les groupes de la société civile, afin d’amener les autorités en charge du processus électoral à fournir des réponses rapides pour corriger les insuffisances.

Durant les 5 jours, la vingtaine de participants venus de 9 pays d’Afrique de l’ouest, a eu droit à des cours théorique et des sessions pratiques dispensés par les formateurs praticiens et Experts ESR.

La pédagogie a reposé sur l’interaction et la participation des stagiaires à des études de cas et les jeux de rôles.

Les formateurs, Ibrahim Niang, Fatou Sy et Tidiane Togola ont développé les suivants : le Cycle électoral, l’observation traditionnelle des élections, l’Election Situation Room (ESR): définition et but principal de la mise en œuvre de l’ESR, la budgétisation d’une ESR, l’élaboration d’une stratégie de mobilisation de ressources ESR, la stratégie pour la création d’une coalition des organisations de la société civile pour l’ESR, la préparation de la base de données OpenESR pour simulation etc.

A l’issu de la formation, les participants ont acquis une compétence professionnelle sur la Situation Room Electorale.

Pour le directeur exécutif de la fondation Tuwindi, l’observation des élections par les organisations locales de la société civile peut constituer un élément important de l’intégrité électorale. Il estime que le suivi des élections à l’aide du modèle de la salle de situation électorale (ESR) fournit une plate-forme robuste à un éventail d’acteurs pour coordonner leurs activités de surveillance et répondre en temps opportun aux défis électoraux.

Le représentant du ministre de l’administration territoriale a déclaré que les citoyens désignent librement leurs responsables, à travers les élections, d’où la nécessité de garantir leur transparence et leur crédibilité. Il dira que son département ne ménagera aucun effort pour soutenir cette initiative de la Situation.

A KENE