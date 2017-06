Alors que pèsent lourdement sur ses épaules le très délicat processus électoral, le ministre de l’Administration Territoriale, Tièman Hubert Coulibaly fait l’objet d’un violent lynchage médiatique. La méchante cabale n’a d’autre objectif que de le divertir et de créer un climat d’instabilité en vue de faire redouter les partenaires au développement voir l’opinion internationale.

Que se passe t il ?

En effet à travers les médias, certains hommes politiques, certainement mal inspirés, ourdissent un savant plan de diabolisation d’un homme dont les compétences, le sérieux, et l’intégrité morale séduisent la communauté internationale, dont les plus grands acteurs ne tarissent plus d’éloges à son endroit.

En lui attribuant des faits sans preuves et donc sans fondement, les détracteurs du ministre Coulibaly se recrutent parmi les défaitistes. Faisans à l’avance croire que l’homme est à l’origine de trafic de cartes Nina, ils n’ont d’autres intentions que de créer le doute et la confusion sur la crédibilité des futures élections.

Élections d’ailleurs qu’ils ne sont pas en mesure de remporter. En effet, la plupart des acteurs de l’opposition sont plongés dans un processus de manœuvres les plus cyniques les unes que les autres. Au lieu de préparer leurs partis à affronter les compétitions électorales, ils s’occupent à des vétilles pour ensuite hurler à la fraude et au tripatouillage.

Comment peut-on comprendre qu’à cette phase du processus de sortie de crise, certains acteurs politiques se mettent à préparer des contestations postélectorales ?

On trouvera certainement l’explication dans leur volonté manifeste de maintenir le Mali dans une situation insurrectionnelle dont ils semblent bien vivre. N’ayant aucun soucis pour la stabilité du pays, ils actionnent tous les réseaux pour non seulement vilipender le gouvernement auprès de ses partenaires, mais aussi et surtout de ternir l’image d’un pays qui se relève lentement mais sûrement d’une crise multidimensionnelle. Aujourd’hui, c’est pourtant le monde entier qui nous observe et qui nous jugera en fonction de ce qu’on aura fait de leur amitié et de leur confiance.

Donc par simple patriotisme, on aurait pu faire économie des spéculations inutiles pour se consacrer à l’essentiel comme le fait le jeune ministre de l’Administration Territoriale, Tièman Hubert Coulibaly.

Croire qu’on pourrait le divertir aussi facilement, c’est mal le connaître. Lui qui a la tête sur les épaules avec une carapace dure comme de l’acier.

Par Abdoulaye NIANGALY