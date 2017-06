Jeudi, 8 juin 2017, les gouverneurs de r√©gions, le pr√©sident de la Ceni et le patron de la D√©l√©gation g√©n√©rale aux √©lections √©taient autour du ministre de l’Administration territoriale et des collectivit√©s, Ti√©man Hubert Coulibaly, accompagn√© de son homologue charg√© de la R√©forme de l’Etat et des droits de l’Homme, Me Kahassoum Tapo, pour discuter de l’organisation des futures √©lections dont le r√©f√©rendum constitutionnel. Il s’agissait, √† travers cette rencontre, d’√©couter les acteurs de l(organisation du scrutin et de recueillir en m√™me temps leurs recommandations et suggestions en vue de relever avec brio le d√©fi.

La rencontre s’est tenue dans la salle de r√©union du minist√®re de l’Administration territoriale et des Collectivit√©s o√Ļ tous les gouverneurs de r√©gion s’√©taient retrouv√©s en m√™me temps que le pr√©sident de la Ceni et D√©l√©gu√© G√©n√©ral aux √©lections, le G√©n√©ral Siaka Sangar√©.

Ce sont l√† les v√©ritables acteurs de l’organisation des √©lections par qui doit passer la r√©ussite de la tenue des prochaines consultations √©lectorales dont le r√©f√©rendum constitutionnel qui retient beaucoup l’attention √† l’heure actuelle.

D’embl√©e, le ministre de l’Administration territoriale situera cette rencontre dans son v√©ritable contexte : “Suite √† la convocation du Coll√®ge √©lectoral par d√©cret adopt√©¬† au Conseil des ministres d’hier, nous voulons nous assurer, compte tenu du d√©lai, que chaque gouverneur prendra les dispositions n√©cessaires pour que tout se passe bien. C’est pourquoi nous avons organis√© cette r√©union √† laquelle se sont joints le pr√©sident de la Ceni et le D√©l√©gu√© g√©n√©ral aux √©lections parce qu’il faut recueillir les suggestions et recommandations, apr√®s avoir √©cout√© tout le monde. Notre objectif, c’est de bien organiser les √©lections afin qu’il y ait le moins de contestations possibles”, a pr√©cis√© le ministre Ti√©man Coulibaly.

Quant au ministre Khassoum Tapo, qui vient de faire il y a seulement quelques jours une conf√©rence remarquable sur le projet de r√©vision constitutionnelle, en remettant les pendules √† l’heure, notamment pour redresser des contre-v√©rit√©s distill√©es sur le projet de texte, il dit “n’avoir aucun doute sur la capacit√© de l’administration √† organiser les √©lections. Je suis convaincu que c’est entre les mains de gens initi√©s” a-t-il laiss√© entendre, avant de pr√©ciser que le d√©fi, pour lui, reste le taux de participation, ce qui fait que la bataille de la communication est importante pour que la population comprenne les enjeux pour suspendre leurs activit√©s et venir, pendant quelques heures d’une journ√©e, participer √† cette consultation populaire.

Le travail de pr√©paration des √©lections, comme l’a pr√©cis√© le ministre Ti√©man Coulibaly, a √©t√© commenc√© depuis un moment au niveau des r√©gions, mais il est n√©cessaire de faire le tour d’horizon et demander aux gouverneurs de redoubler d’ardeur pour que les dispositions soient prises √† temps, surtout au plan mat√©riel et logistique.

C’est dire que le ministre de l’administration territoriale et des collectivit√©s, en ce qui concerne l’organisation des scrutins programm√©s, a d√©j√† le nez dans le guidon et rien ne le d√©viera de son chemin.¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†A.B.NIANG

Tiéman rassure la classe politique

A la t√™te du d√©partement de l’Administration territoriale depuis le mois d’avril dernier, Ti√©man Hubert Coulibaly r√©ussit √† donner un nouveau souffle √† ce minist√®re qui a la responsabilit√© d’organiser les √©lections au Mali, nonobstant les cabales que nourrissent certains politiques en manque d’inspiration et de popularit√©.

Sit√īt nomm√© √† la t√™te du minist√®re de l’Administration territoriale, c’est la reprise du dialogue avec l’ensemble des acteurs impliqu√©s dans le processus √©lectoral qui fut la toute premi√®re initiative conduite par le nouveau ministre.¬† Ti√©man Hubert Coulibaly a eu des s√©ries de rencontres √† l’allure de v√©ritables concertations.¬†¬† De la Ceni √† la Cour constitutionnelle, en passant par les gouverneurs de r√©gions et la classe politique nationale et les partenaires, le ministre Coulibaly r√©ussit √† insuffler un nouveau souffle √† son d√©partement, donnant ainsi du sens √† ses missions √† lui confi√©es par le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar K√©√Įta.

Ce volontarisme citoyen et r√©publicain a eu raison des intentions et actions n√©fastes de certains politiciens qui ont nourri des desseins malsains en faisant circuler des rumeurs sans aucun fondement et montant des cabales diaboliques alors que le dynamisme dont a fait montre le Ministre devrait susciter l’adh√©sion consciente de toutes les parties impliqu√©es dans la r√©ussite du processus √©lectoral dans le contexte de retour √† la normale au Mali.

Mais rien ne peut freiner l’√©lan amorc√© par le nouveau ministre de l’Administration territoriale pour mener √† bout la mission que lui est confi√©e par le chef de l’Etat : organiser les √©lections dans un d√©lai l√©galement fix√© en conformit√© avec les lois et r√®glements en vigueur.¬† A cela tout le monde devra se conformer. L’ensemble des formations politiques auront donc mieux fait de travailler pour mobiliser leurs √©lecteurs et plut√īt que de jouer √† l’apprenti sorcier en montant une cabale contre le ministre, ainsi que l’a tent√© certains opposants. Le Ministre Coulibaly, qui n’a accompli que sa mission, celle de garantir les conditions d’une bonne organisation des diff√©rentes √©lections, ne se pr√©occupe pas de ces divertissements lilliputiens.

Ce que l’on peut dire, c’est que M. Coulibaly rassure plus que jamais, non seulement les acteurs de la sc√®ne politique malienne, mais aussi le peuple malien soucieux de sortir des difficult√©s auxquelles le pays est confront√©.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

K.T