Elle servira d’outil pour la mise œuvre de la Politique nationale de l’emploi, adoptée en mars 2015

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mahamoud Ben Kattra a présidé le lundi 8 mai dernier dans la salle du Conseil national du patronat du Mali, l’atelier de réflexion sur le Mécanisme de coordination et de synergie des actions en matière de promotion et de création d’emploi. C’était en présence de ses homologues de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, Oumou Touré ; de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koita, du président du Conseil national du patronat du Mali, Mamadou Coulibaly, des directeurs nationaux et plusieurs autres cadres du département.

Cette journée de réflexion a été organisée par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle en vue de créer une synergie d’actions pour la promotion et la création d’emploi. Elle s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un document de base qui servira d’outil pour la mise œuvre de la Politique nationale de l’emploi, adoptée en mars 2015. Ils sont 14 départements à avoir pris part aux travaux de la journée de la réflexion.

Dans son mot d’ouverture de la rencontre, le ministre Ben Kattra a d’abord rappelé que l’emploi est devenu aujourd’hui un enjeu fondamental de nos pays. Toute chose qui pour lui interpelle au premier chef les pouvoirs publics qui sont le garant de l’intérêt général. Pour lui, elle nécessite une action vigoureuse, cohérente et inscrite dans la durée. Dans la même lancée, le ministre de l’Emploi n’a pas manqué de rappeler que son département s’inscrit dans la mise œuvre de la Politique nationale de l’emploi. Politique dont la substance consiste à établir et à renforcer les liens avec toutes les politiques nationales, en prenant considération l’emploi dans les politiques transversales, notamment la politique macroéconomique, la politique commerciale) et les politiques de développement sectoriel (développement rural, industrie, artisanat, commerce, etc.).

Avant de déclarer l’ouverture des travaux, Ben Kattra a exhorté les participants à s’investir à fond, afin qu’au sortir de cette journée de réflexion sorte « une feuille de route qui servira de boussole pour fédérer les immenses efforts fournis par le gouvernement en matière de promotion et de création d’emploi.

Au cours de la rencontre, trois présentations, deux exposés et des recommandations ont meublé la journée. Il s’agit entre autres de la présentation des actions menées en synergie avec d’autres départements ministériels, de la présentation des actions mises en œuvre dans le domaine de la promotion de l’emploi, des exposés sur les outils de collecte..

Mohamed Naman Keita