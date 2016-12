Welcome! Log into your account

Selon la section Adéma/PASJ de la Commune de Salam, située à 35 km de Tombouctou, la liste Adéma était sortie vainqueur des élections communales de la localité. Les citoyens qui croyaient apporter une légitimité et une légalité dans la gestion de leur commune, mais le flou persiste encore sur les résultats et l’Etat tient “un langage de mensonge” sur les résultats.

L’Adéma/PASJ de Ber et de Salam se demande si ces réponses du PM sont données juste par obligation de riposte face à des députés qui insistaient sur la question ou parce qu’il avait confiance en son ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat, Mohamed Ag Erlaf.

Des réponses qui ne concordent pas avec la réalité des communes de Ber et de Salam. D’où le questionnement de sections de ces communes. “Comment peut-il dire, à la face de l’Assemblée nationale et du peuple malien, que ce sont des narcotrafiquants qui ont emporté le matériel électoral ?”

Sur ce point de cette interpellation, le Premier ministre, Modibo Kéita a répondu que l’organisation des élections, le dépouillement et la centralisation des résultats n’ont connu aucun incident, assurant que les opérations se sont déroulées sans anicroche. Avant d’ajouter que les narcotrafiquants ont emporté les matériels électoraux de Ber et Salam.

