Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Reformes de l’Etat, Mohamed Ag Erlaf a proclamé hier les résultats provisoires du 1er tour de l’élection législative partielle tenu le 2 janvier 2017 dans la circonscription de Mopti. Et c’est l’Adema Pasj qui est venu en tête avec 15 301 suivis de l’Asma-CFP 6 173 voix et du PRVM-Fasoko 3 575 voix.

La proclamation des résultats provisoires du 1er tour de l’élection législative partielle tenu le 2 janvier 2017 dans la circonscription de Mopti a eu lieu hier au ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Reformes de l’Etat en présence des responsables des partis politiques. Cette élection législative partielle dans la circonscription de Mopti est intervenue suite au décès du député Hamadoun Dit Dioro Yaranangoré.

Le ministre a félicité les partis politiques et les candidats pour le bon déroulement de la campagne et celui du vote. Selon lui, « le scrutin qui a enregistré 9 candidatures, s’est bien déroulé dans 10 communes et la circonscription de Mopti. Il a été partiellement perturbé dans trois bureaux de la commune de Sokoura, et totalement empêché dans les communes de Oura-Modi, Sassalbé, Koybaye Dialoubé et Soye ».

Après avoir examiné les résultats du procès-verbal de la commission locale de Mopti, le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Reformes de l’Etat a proclamé les résultats provisoires du 1er tour de l’élection partielle qui se présente comme suit : UNPR : 232 voix, PARENA : 592 voix, ADES : 279 voix, ASMA-CFP : 6 173 voix, Abdoulaye dit Allaye Koita : 1 067 voix, PER : 2 093 voix, ADEMA PASJ : 15 301, PRVM-Fasoko : 3 575 voix, Hamsala Bocoum : 1374 voix.

Ces résultats seront transmis à la Cour constitutionnelle qui après avoir purgé le contentieux, procèdera à la proclamation des résultats définitifs.

Zoumana Coulibaly