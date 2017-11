Si lors des élections municipales de novembre 2016, une liste unique mais consensuelle avait été constituée dans la commune rurale de Dilly autour de Sekou Sidy Kane Diallo, cette fois – ci ce ne sera pas le cas. Pour le scrutin de décembre prochain, élections des Conseils de cercles et de Régions, le Cercle de Nara vibrera au rythme des empoignades entre l’ADEMA – PASJ et le RPM. Tous les deux ayant leurs alliés. Le parti de l’Abeille aura avec lui l’URD, le CNID – FYT et FARE Anka Wili tandis que le RPM sera piloté par la CODEM et YELEMA.

Les responsables de l’ADEMA – PASJ, avec à leur tête le président du Conseil sortant, Boubacar Houka Bolly, sont sortis de leur ornière pour exposer les mérites de leurs actions. En tout cas grâce à leurs actions, le Cercle a pu voir sortir de terre des infrastructures dignes de noms : Centrala hybride, adduction d’eau potable, réseaux de téléphonie, écoles et salles de classes notamment de second cycle, etc. Dans toutes les localités, de Goundam à Dilly, en passant par Mourdiah, Fallou, Balé, Alayéna,…, le Conseil de cercle sortant a laissé des traces indélébiles. Rappelons que lors des dernières municipales, le parti de l’Abeille avait engrangé un score honorable avec le candidat du peuple local à sa tête, Sekou Sidy Kane Diallo.

Le parti s’en est sorti avec 66 Conseillers, 4 Maires, à Dilly.

Il ne s’agira donc pas de Dilly seul mais de l’ensemble du Cercle. Le parti de l’Abeille ferait – il autant en décembre prochain ?

B. KONÉ

