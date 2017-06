L’hôtel ONOMO de Bamako a servi de cadre, du jeudi 1er au vendredi 2 juin 2017, à un atelier de réflexion sur une stratégie de prévention et de mitigation des conflits et violences liées aux élections. Objectif : permettre de manière participative à tous les acteurs du processus électoral de dresser une cartographie descriptive et analytique de la situation au Mali et d’évaluer les capacités des acteurs nationaux dans la prévention des conflits ayant trait aux élections. Cet atelier de deux jours, organisé et animé par les experts de la MINUSMA a regroupé plus d’une soixantaine de journalistes maliens.

Dans quelques mois, le Mali va organiser pas moins de six scrutins majeurs. Ces scrutins électoraux qui débuteront en juillet prochain devraient s’étendre jusqu’à la fin du premier semestre 2018, selon le calendrier électoral publié par les autorités. De part leurs natures, et les contextes qui entourent ces élections ont plusieurs enjeux politiques et socio-économiques, tant pour le pays que pour les acteurs politiques impliqués.

Justement au regard des contextes de ces scrutins, il s’avère nécessaire qu’un planning adéquat soit établi en vue de prévenir et de pallier à toute éventualité de violences et/ou conflits postélectoraux. A cet effet, il faille mettre en place un mécanisme de prévention et de gestion de toute crise pouvant advenir, d’où l’importance du présent atelier. Et selon les initiateurs de cet atelier, un tel mécanisme permettra de mieux cerner les risques et les menaces susceptibles d’affecter les futures échéances électorales.

Parmi les résultats attendus de cet atelier on notera entre autre : une cartographie produite des conflits, des plannings sur les perspectives des différents acteurs, une stratégie nationale de mise en place des comités locaux d’alerte précoce et de réponse rapide chargés de désamorcer les tensions en période électorale. L’atelier utilisera les méthodes et techniques participatives « les Focus group discussion, brainstorming, open space forum » pour rassembler les données qualitatives à l’issue de l’atelier.

Notons que le 1er jour des travaux de cet atelier a été consacré à une présentation sur les conflits et violences liés aux élections par les experts de la MINUSMA. L’objectif recherché, est de faire en sorte que les acteurs en charge des élections puissent cerner la problématique des crises et violences liées aux élections et de distinguer des autres types de violences et conflits.

Des travaux de groupes ont porté sur «le mapping des conflits et des différentes crises au Mali». Le 2e jour de cet atelier a permis aux participants de travailler sur le recensement des capacités des acteurs en matière de prévention et de gestion des conflits en période électorale, à l’élaboration et ainsi qu’à la validation des recommandations de l’atelier.

Notons que peu avant les hommes de média, ce sont les membres de la société civile qui avaient planché sur les mêmes questions, tout comme les membres de partis politiques qui seront soumis au même type d’exercice dans les jours à venir. Au finish l’objectif recherché est la réalisation d’un rapport national de validation sur la gestion des conflits et violences postélectoraux.

Par Abdoul Madjid SANOGO