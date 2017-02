Welcome! Log into your account

Elle caractérise aussi la bonne réputation de Sidi Ahmed Diarra près des populations du cercle de Mopti eu égard à tous les actes de développement qu’il a posé dans ce cercle. Parmi ceux-ci, on peut citer entre autres, la clôture du cimetière principal de la ville, l’équipement de la morgue, la construction d’une vingtaine de puits à grand diamètre aidant ainsi les femmes évoluant dans le maraichage, la mise à disposition d’un véhicule au haut conseil islamique de Mopti, des corbillards offerts aux mosquées, des équipements sportifs et matériels éducatifs, sans oublier au quotidien les nombreuses actions sociales qui sont à son actif.

Cette victoire du candidat de l’Adema-Pasj au deuxième tour s’explique par le soutien collectif des partis RPM, URD et Yelema pour sa cause.

You are going to send email to