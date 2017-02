Le plan d’action 2017 de l’APEJ, le projet de budget 2017 de l’APEJ, la construction de sièges pour les Coordinations Régionales de l’APEJ, le financement de projets dans les régions du Nord et dans le Cercle de Niono, la mise en œuvre des recommandations issues des journées paysannes de l’édition 2016 (pisciculture à cage flottante) et le recrutement de trois (03) points focaux étaient au menu de la 20ème session du Conseil d’Administration de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ) dont les travaux étaient présidés par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mahamane BABY, ce mardi 07 février 2017, au Centre national du Patronat malien (CNPM).

“Le présent Conseil se tient dans un contexte marqué par l’engagement des plus hautes autorités qui travaillent, sans relâche, à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale au Mali “, a indiqué le ministre Baby à l’entame des travaux, saluant par la même occasion l’APEJ pour « avoir a fait preuve de beaucoup d’imagination et surtout de détermination en vue de faciliter la création et la promotion de l’emploi des jeunes dans des zones difficilement accessibles en raison de l’insécurité qui y règne“.

Pour ce faire, le budget prévisionnel 2017 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 10, 219 milliards de FCFA pour un Plan d’Action 2017 qui touchera 26 mille 727 jeunes, a-t-il annoncé.

En plus de ce budget et du Plan d’Action 2017, les administrateurs ont également examiné les notes relatives, entre autres, à la construction de sièges pour les Coordinations Régionales de l’APEJ, au financement de projets dans les régions du Nord et dans le Cercle de Niono, à la mise en œuvre des recommandations issues des journées paysannes de l’édition 2016 (pisciculture à cage flottante) et au recrutement de trois (03) points focaux.

Le ministre BABY avait auparavant jugé remarquables les résultats obtenus en 2016, à travers les trois (03) composantes du Programme Emploi Jeunes mis en œuvre par l’APEJ, à savoir : la composante I, “Renforcement de l’employabilité des jeunes“, qui a touché 14 482 jeunes à travers le stage de qualification professionnelle (25 jeunes), le stage de formation professionnelle (5 117 jeunes), la reconversion (394), l’apprentissage (1 510 jeunes), les chantiers écoles HIMO (970 jeunes), les Espaces Orientation Jeunesse (562 jeunes), le programme d’actions d’urgence au Nord (5 904 jeunes) ; la composante II, “Développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes “, qui a concerné 8. 988 jeunes à travers la formation en entrepreneuriat (8. 878 jeunes) et le placement en incubation d’entreprises de transformation agro-alimentaire (60 jeunes) ; enfin, la composante III, “ Renforcement du dispositif de financement des projets des jeunes “, qui a permis de financer au total 2. 883 projets dont 1.830 kits/fonds de démarrage au titre du PROCEJ.

“Le coût des activités, au titre de l’année 2016, s’élève à 7,5 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 63,83% “, a-t-il évalué, avant de préciser que “n’étaient pas pris en compte les financements ou garanties des projets qui s’élèvent, pour la même période, à la somme de 2,3 milliards de FCFA “.

L’ensemble de ces réalisations s’inscrit en droite ligne de la concrétisation de la vision de Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République, Chef de l’Etat, celle de créer des milliers d’emplois pour les jeunes, à l’horizon 2018, a indiqué le ministre BABY, avant d’inviter l’APEJ à “intensifier davantage ses interventions à l’endroit des zones affectées par la crise, mais aussi, à poursuivre les actions entamées en 2016, en partenariat avec les projets et programmes structurants “.

Le ministre Baby a cité, à ce propos, le Programme de Formation et d’Insertion professionnelle dans le cadre du Programme indicatif de Coopération (PIC) III, le Projet de développement des Compétences et Emploi des Jeunes (PROCEJ), le Projet de Formation Professionnelle, Insertion et Appui à l’Entrepreneuriat des Jeunes Ruraux (FIER), le Projet de Formation et d’Insertion des Jeunes des régions du Nord du Mali et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS).

“Toutes ces actions devront être mises en œuvre en tenant compte du contexte particulier d’élaboration du Programme Emploi-Jeunes (PEJ) III dont le processus doit démarrer au cours de l’année 2017“, a-t-il invité.

Source: CCOM/MEFP