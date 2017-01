Welcome! Log into your account

L’Anpe doit être, à le croire, au cœur de la mise en œuvre de la politique nationale de l’Emploi prônée par les plus hautes autorités de notre pays. “C’est tout le sens, je crois, de l’ambition de la direction générale de nouer des partenariats dynamiques avec d’autres structures dans le but de booster la création d’emploi dans les secteurs pourvoyeurs d’emplois et aux fins de soutenir le projet présidentiel de création de 200.00 emplois d’ici à la fin du quinquennat” a ajouté le président du Conseil d’administration.

En ce qui concerne le plan de travail annuel (PTA) 2017, il s’inspire, selon le Pca, du plan d’action de la Politique nationale de l’Emploi et du plan d’action de la Politique nationale de la formation professionnelle. “Le plan de travail annuel s’inscrit également dans la vision de la direction générale qui a fait de l’emploi rural e de l’autonomisation des femmes une de ses priorités. Enfin, et comme souhaité par le Conseil, le PTA 2017 reflète également les grands axes du plan stratégique de développement (PSD) dont les objectifs stratégiques sont mis en corrélation avec les activités programmées. C’est pourquoi, un accent particulier est mis sur l’intermédiation qui constitue le cœur de métier de l’agence comme indiqué dans le PSD” a expliqué Moussa Kanouté.

C’est le président du Conseil d’administration (Pca) de l’Anpe, Moussa Kanouté, qui a présidé les travaux. Il avait à ses côtés le directeur général de l’Anpe, Ibrahim Ag Nock. Pour le Pca, cette session est traditionnellement consacrée à l’examen et à l’adoption de deux documents importants que sont le plan de travail annuel (PTA) et le projet de budget pour l’exercice 2017.

