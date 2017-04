Le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) a tenu, le mercredi 19 avril dernier, sa 32ème session ordinaire consacrée exclusivement à l’examen du rapport d’activités programmées et réalisées au titre de l’année 2016. Il ressort des travaux de cette session qu’au titre de l’année écoulée, 150 PME-PMI et AGR ont été financées, 1468 emplois directs ont été créés et 8000 demandes d’emploi ont été enregistrées pour 4000 offres d’emploi. Sur lesquelles, l’ANPE a effectué 2116 placements d’emplois salariés.

Selon le président du conseil d’administration Mamadou Sinsy Coulibaly, le rapport présenté reflète la nouvelle orientation prônée par la direction générale de l’ANPE dans son Plan Stratégique de Développement visant à intensifier sur le terrain, les activités liées à l’intermédiation entre les deux variables du marché de l’emploi. A savoir : l’offre et la demande de travail. A cet effet, le directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, a révélé que l’agence a enregistré en 2016, 8000 demandes d’emploi contre 4000 offres d’emploi. Sur lesquelles, l’ANPE a réussi à effectuer le placement de 2116 emplois salariés. De quoi faire réjouir le président du Conseil d’Administration, Mamadou Sinsy Coulibaly, qui a révélé que l’ANPE a exécuté son Plan de Travail Annuel (PTA) 2016 à hauteur 91,4% sur l’ensemble du territoire national. Et cela, malgré un contexte sécuritaire toujours difficile.

Selon lui, comparativement à l’année 2015, en 2016, il y a eu une nette amélioration dans l’exécution des missions assignées à l’ANPE. A titre d’exemples, il a souligné que la direction régionale de Kidal a pu mener des activités en faveur des ressortissants de ladite ville basés à Gao. Avec à la clé, 236 demandes d’emploi enregistrées contre 60 offres et 60 placements effectués.

Le Directeur Général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, ajoutera à sa suite que dans le cadre de la promotion de l’emploi, environ 150 PME-PMI et AGR ont été financés en 2016 avec à la clé, la création de 1468 emplois directs. Et au titre du perfectionnement et de la reconversion, l’Agence a reçu 309 maîtres auditeurs et formé 185 apprenants. S’agissant de la coopération et de la migration dit-il, l’Agence a signé une convention avec l’Office Français d’Intégration et d’Immigration, en obtenant le financement de 15 projets phares destinés aux Maliens de la diaspora. Toujours, à en croire le directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, pour l’exécution de l’ensemble des activités, une enveloppe de 2 milliards 700 millions FCFA a été mobilisée. D’où l’occasion pour le président du conseil d’administration, Mamadou Sinsy Coulibaly, de déclarer que malgré les difficultés, le bilan est globalement satisfaisant.

Lassina NIANGALY