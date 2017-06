Ce non-lieu dans l’affaire dite de l’APEJ blanchit totalement Mme Maïga Sina Damba, injustement traînée dans la boue sur la base de fausses accusations.

« Le mensonge a beau courir, la vérité finit par le rattraper ». Un adage qui colle parfaitement au cas de Mme Maïga Sina Damba, ancien Ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille et ex-directrice de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ). Elle vient d’être lavée de tout soupçon de détournement de biens publics. Selon des sources concordantes, l’ordonnance du juge d’instruction qui accorde le non-lieu à Mme Maïga Sina Damba dans l’affaire dite APEJ est tombée le 1er juin dernier. Ce non-lieu blanchit totalement une respectable dame injustement traînée dans la boue sur la base de fausses accusations. Comme quoi, on ne peut pas salir, voire détruire une réputation bâtie au fil des années.

Retour sur quelques temps forts de ce feuilleton qui ressemble à un chemin de croix pour une dame qui s’est toujours singularisée par son souci du respect des deniers publics.

En août 2015, contrairement aux informations distillées çà et là par voie de presse, Mme Maïga n’a jamais refusé de répondre à la convocation du juge d’instruction de l’époque. Pour des raisons de santé, elle n’a pas pu se rendre à l’unique convocation du magistrat instructeur qui délivre contre elle un mandat d’amener. L’amélioration de son état de santé a coïncidé avec l’hospitalisation de son petit frère, Modibo, à l’Hôpital Luxembourg Mère-Enfant. Elle était partagée entre sa résidence et l’hôpital. Entre temps, la presse est mise à contribution en faisant croire à l’opinion qu’elle refusait de répondre à la convocation du juge d’instruction.

Mme Sina Damba : « J’ai la conscience tranquille »

Le mercredi 19 août 2015, Mme Maïga Sina Damba se présente au Pôle économique et financier de Bamako. Elle attend le juge d’instruction pendant plus de deux heures d’horloge. Après cette longue attente, le juge Broulaye Kéïta la reçoit pendant quelques secondes. « J’attends des documents de l’APEJ. On remet à demain, 10 heures », aurait lancé le magistrat en direction de l’ancienne Directrice de l’APEJ. Elle rentre tranquillement à la maison et s’occupe de la prise en charge médicale de son petit frère. Comme prévu, elle se présente le lendemain jeudi au Pôle économique et financier. Le juge Kéïta la reçoit et ordonne à la greffière de lire les chefs d’inculpation (fractionnement de marchés, frais de mise en route des volontaires, fonds provenant de la vente des appels d’offres, etc.) retenus contre elle. La greffière évoque les années 2010, 2011 et 2012 dans la lecture des chefs d’inculpation. Erreur ! En cette période, elle n’était pas encore Directrice générale de l’APEJ. Plus tard, le juge se rend compte de l’erreur et ordonne à la greffière de rectifier en se focalisant sur la période 2013.

Le juge lui demande si elle reconnaissait les faits. Sa réponse est négative. Mme Maïga ne se reconnaît nullement dans les faits énumérés. Il est signifié à la désormais inculpée qu’elle a le droit de parler ou de garder le silence. Le tout-puissant magistrat instructeur signe le mandat de dépôt et appelle les gardes pour la conduire au centre de détention des femmes à Bollé. L’information est répandue à travers la ville comme une traînée de poudre.

Le lendemain, elle fait la Une de quelques journaux de la place dont certains s’étaient singularisés dans un lynchage médiatique contre la personne de Sina Damba qui garde la conscience tranquille. Un malheur ne vient jamais seul. Quelques jours après son arrivée à Bollé, elle perd son petit frère au chevet duquel elle se trouvait.

A Bollé où elle se consacre à la prière, Mme Maïga Sina Damba bénéficie d’une large chaîne de solidarité. « J’ai la conscience tranquille. Je n’ai pas bouffé l’argent de l’APEJ », nous confiait en 2015 l’ancien ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille dont les actions salvatrices ont permis à l’agence de sortir du gouffre.

Aujourd’hui, la vérité est rétablie. Son honneur et sa dignité restent donc intacts. Comme toujours, elle garde la tête haute avec la ferme conviction d’avoir servi sa patrie avec honneur, dévouement et loyauté.

Chiaka Doumbia

====================

Mme Maïga Sina Damba à la tête de l’APEJ : Une autre amazone pour booster l’espoir !

Très ouverte au dialogue, la nouvelle Directrice générale de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ), Mme Maïga Sina Damba, n’en demeure pas moins une amazone dont le courage et l’engagement pour l’épanouissement des jeunes et des femmes sont connus.

Grande de taille, la native de Nioro du sahel occidental mais originaire de Nara ne passe pas inaperçue. Mme Maïga Sina Damba, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est détentrice d’une maîtrise en droit obtenue à la prestigieuse Ecole nationale d’administration (Ena) de Bamako. Elle opte tout de suite pour le monde du développement où elle a appris à se familiariser avec les préoccupations des populations et des partenaires. De 1990 à 1994, elle fut directrice d’AFOTEC-Mali, une organisation internationale dont le siège est à Dakar.

A partir de 1994, elle porte sur les fonts baptismaux l’Association de Formation et d’Appui au Développement (AFAD). L’AFAD s’investit dans des domaines aussi divers que la promotion des droits humains, la lutte contre la pauvreté et surtout la lutte contre la désertification. Elle appuie des groupements féminins dans la création de pépinières, la promotion de nouvelles techniques de production comme l’irrigation.

L’association vise à former les femmes à mieux produire pour assurer la sécurité alimentaire du village, mais également pour lutter contre la pauvreté. Les grandes réalisations de l’AFAD, lisibles et visibles, ont fait de sa présidente fondatrice une amazone de la lutte contre la désertification. De 1995 à 2002, elle est directrice exécutive du CCA-ONG. De 2002 à 2007, elle est chef de cabinet au ministère de l’Artisanat et du Tourisme, puis d’octobre 2007 à avril 2009, ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille.

Entreprenante, très ouverte au dialogue !

Selon ses anciens collaborateurs, Mme Maïga Sina Damba a un sens élevé du partage et du travail bien fait. La loyauté, l’assiduité, la ponctualité et l’efficacité sont autant de qualités appréciées chez elle.

Entreprenante, elle est très ouverte au dialogue. Cette disponibilité, les responsables du département de la promotion féminine aussi bien que les partenaires de développement peuvent l’attester. Pour les questions importantes, elle consulte, écoute et aime partager. Surtout, elle respecte le point de vue des autres.

Militante féministe, femme de conviction, Maïga Sina Damba ne se trompe pas de combat. La prise en compte des préoccupations des jeunes dans le processus de développement constitue un souci majeur pour l’ancienne ministre. Plus qu’une conviction, elle a la certitude que l’égalité entre homme et femme, l’accès des jeunes à l’emploi sont des conditions indispensables à la réalisation de la justice sociale. A n’en pas douter, le courage et l’engagement pour l’épanouissement des jeunes et des femmes de la nouvelle directrice générale de l’APEJ permettent bien d’espérer.

Par Chiaka Doumbia

Source : Le Challenger n°814 du 15 octobre 2012