Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication de l’ANPE et l’exécution du plan de travail annuel 2016, l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) a organisé un point de presse le jeudi 22 décembre 2016, dans la salle de réunion de l’agence. Ce point de presse était animé par IBRAHIM AG NOCK, directeur général de l’ANPE.

Ce point de presse vise, d’une part, à favoriser le partage permanent de l’information relative à la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l’ANPE. Et, d’autre part, à promouvoir la synergie par l’harmonisation et la cohérence des interventions dans le domaine de la communication.

A travers cette communication, les responsables de l’ANPE veulent rendre visible les résultats enregistrés et les progrès obtenus en matière de promotion de l’emploi. Aussi, il s’agit pour l’agence de favoriser la disponibilité des partenaires techniques et financiers, tant au niveau local que national, dans la mise en œuvre des activités proposées dans le plan stratégique de développement de l’ANPE.

Aux dires du directeur, Ibrahim Ag Nock, le PSD de 2016- 2020, soit cinq années, a fixé comme objectif de développement de : « faire de l’ANPE un service public de l’emploi, performant, adapté aux exigences du marché du travail ».

Pour l’atteinte de cet objectif, Nock a cité cinq objectifs stratégiques immédiats à satisfaire par l’ensemble du personnel. Il s’agit d’améliorer l’adéquation des capacités organisationnelles et opérationnelles en fonction des exigences du marché du travail ; d’améliorer la visibilité et la convivialité de ses relations avec ses usager /clients et ses partenaires ; développer et mettre en œuvre des programmes spécifiques pour la promotion de l’emploi ; renforcer l’accompagnement des collectivités dans la conception et la mise œuvre de leurs programmes sectoriels en lien avec l’emploi ; accroitre l’accès des groupes cibles de l’ANPE à des programmes d’apprentissage, de perfectionnement et de reconversion.

Il a aussi affirmé que, pour atteindre ces objectifs, l’ANPE offre des services à ses groupes cible appelés clients. « A la date du 30 novembre 2016, l’ANPE a exécuté sur le territoire national 74 activités sur les 81 prévues, soit un taux d’exécution de 91,4% », a ajouté le directeur général.

Aussi, le directeur général a noté que sa structure a contribué à la création et à l’installation de 413 PME/TPE. 2241 emplois directs à travers la mise en œuvre du programme « projet structurant » au niveau des régions de Kayes, Koulikoro et Ségou ; et la collaboration avec le fonds auto Renouvelable pour l’emploi (FARE) pour l’installation de PME/PMI/ TPE/AGR, sont à citer dans les activités majeures de l’ANPE.

Avec le plan de stratégique de développement, l’ANPE espère recentrer les activités sur l’intermédiation. Cela a l’avantage de donner plus de visibilité aux actions, à travers une politique efficace de communication interne et externe, de contractualiser les relations professionnelles aux plans national et international, de satisfaire l’offre de formation exprimée par les employeurs et d’améliorer la qualité des ressources humaines a ajouté le directeur.

Oumou Traoré (stagiaire)