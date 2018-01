Pour faire le point de l’exécution de son Plan de Travail Annuel (PTA) 2017, la Direction Générale de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) a organisé un point de presse le vendredi 15 décembre dernier à son Centre de Perfectionnement et de Reconversion. C’était en présence du Directeur Général Ibrahim Ag Nock, du représentant du président du Conseil d’Administration, Papa M’Bodj Touré.

En présence de l’ensemble de ses directeurs régionaux de Kayes à Taoudénit, l’Agence Nationale Pour l’Emploi a procédé à l’évaluation de son Plan de Travail Annuel (PTA) 2017 au 30 novembre 2017. Occasion pour le Directeur Général de l’ANPE Ibrahim Ag Nock de porter à la connaissance des hommes de médias, les résultats enregistrés par l’Agence. Selon lui, l’ANPE dans la recherche d’une meilleure exécution de sa mission de mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi, a adopté un Plan Stratégique de Développement dénommé PSD 2012-2020 dont la première phase s’est déroulée de 2012 à 2016.

Pour les cinq années à venir dit-il, le PSD a basé son objectif de développement sur « faire de l’ANPE de 2016 à 2020, un service public de l’emploi performant, adapté aux exigences du marché du travail ». Le DG a passé en revue les axes principaux d’intervention de l’ANPE à savoir la promotion de l’auto-emploi, le perfectionnement et la reconversion, l’intermédiation, la communication, la coopération et la migration professionnelle. Il n’a pas manqué d’évoquer les études et recherches sur l’emploi pour l’identification des filières porteuses d’emploi et de revenus, l’élaboration des projets et programmes de promotion d’emploi, l’élaboration d’outils d’aide à l’intermédiation et d’outils d’aide à la connaissance des métiers, emploi, formation, orientation et fonctionnement du marché du travail.

D’après lui, le taux de réalisation des activités du PTA 2017 de l’ANPE a augmenté du 1er semestre au 30 novembre 2017 de 41,4 % en passant de 62,4 % au 30 juin 2017 à 88, 2 % au 30 novembre 2017.

Quelques réalisations majeures de l’ANPE ont également été soulignées par le Directeur Général. Au nombre desquelles, la tenue du 1er Salon Régional de l’Intermédiation (Sarl 2017) à Bamako les 25, 26 et 27 septembre 2017 dont le but était d’informer et sensibiliser davantage les acteurs du marché de l’emploi et de la formation professionnelle sur le rôle que l’ANPE et ses partenaires jouent dans le cadre de la promotion de l’emploi. S’y ajoutent l’appui à l’installation et à l’accompagnement de 142 TPE/ AGR /PME à Bamako et dans les régions dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat avec le FARE, générant ainsi 886 emplois et l’opérationnalisation des directions régionales de l’ANPE de Ménaka et de Taoudenit.

Pour sa part, le représentant du président du conseil d’administration Papa M’Bodj Touré a félicité le Directeur Général et l’ensemble du personnel pour l’exécution à hauteur de souhait, du PTA 2017 et pour les résultats engrangés. Selon lui, les attentes en matière d’emploi sont grandes et légitimes au Mali dans un contexte de crise marquée par l’insécurité, la poussée du radicalisme et de l’extrémisme. Les gouvernements dit-il, à travers les services d’emploi public comme l’ANPE, sont en permanence contraints de fournir des services de meilleure qualité et d’accroître la transparence. Il a félicité la direction générale de l’ANPE pour l’orientation prise de doter les régions de projets intégrateurs avec plusieurs activités sur un même site.

Quant au secrétaire général du comité syndical Khêfing Kanté, il a félicité le Directeur Général de l’ANPE pour sa culture de transparence et les résultats atteints.

« Lorsque la culture de transparence est là, il est du devoir du personnel de l’ANPE de reconnaître cela », a-t-il précisé.

Almihidi Touré

