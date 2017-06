L’information n’est pas encore tombée dans l’arène du grand public, mais cela ne saurait tarder : le directeur général de l’APEJ, Amadou Cissé, a été relevé de ses fonctions. Son décret de nomination a été rapporté lors du dernier conseil des ministres tenu le jeudi 1er juin 2017. Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, indexe le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Pourtant, les plus proches collaborateurs de ce dernier ignorent tout de cette décision. Alors, qui a limogé Amadou Cissé ? Ben Kattra ou Abdoulaye Idrissa Maïga? Au RPM, parti du Premier ministre, on est indigné en attendant d’en savoir plus.

Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a-t-il joué un quelconque rôle dans le limogeage jeudi dernier d’Amadou Cissé de son poste de directeur général de l’Agence Pour l’Emploi des Jeunes ? Toujours est-il que le débat sur l’abrogation du décret de nomination du jeune cadre fait rage au sein du RPM, parti présidentiel dont est justement issu le PM que certains soupçonnent d’être à la base de cette décision. Et pour cause : selon des cadres du parti du tisserand, le ministre de tutelle de l’APEJ lui-même, en la personne de Maouloud Ben Kattra, aurait soufflé que c’est une décision venant du Premier ministre.

Interpelé par rapport à la situation, un proche collaborateur du PM aurait balayé cette accusation du revers de la main. Pour lui, les services de la Primature n’ont pas participé à la prise d’un tel acte. Mieux, selon lui, le ministre Ben Kattra doit avoir le courage d’assumer ses actes.

En attendant d’en savoir plus, de lourds soupçons pèsent sur l’implication d’Abdoulaye Idrissa Maïga de la part de certains de ses camarades de parti qui crient à la trahison du PM maison. Pour eux, Amadou Cissé fait les frais de son rapprochement avec l’ancien ministre Mahamane Baby, « ennemi juré » d’Abdoulaye Idrissa Maïga au sein du parti. Entre les deux cadres du RPM, c’est un duel à mort qui s’est engagé aussi bien dans les instances du parti qu’au sein des différents gouvernements d’IBK. Les deux lorgnaient la présidence du parti, finalement enlevée par Bokary Tréta, mais aussi la Primature. Là, c’est AIM qui a gagné. Conséquence immédiate : Baby est débarqué du train gouvernemental dans lequel il est monté depuis son départ, le 8 septembre 2013. Visiblement, la chasse aux sorcières semble être engagée contre tous les cadres du RPM proches de l’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle. C’est du moins, ce que pense une tendance du RPM.

De notre côté, nous pensons que le ministre Ben Kattra est le seul responsable du limogeage d’un directeur d’un service rattaché de son département. Il ne doit nullement débiner son Premier ministre.

D’ailleurs, il existe des indices qui portent à déduire que la décision était préméditée. La preuve : avant même le jour du Conseil des ministres du 1er juin qui a consacré l’annulation du décret de nomination de Amadou Cissé, le ministre Ben Kattra a instruit à toutes les banques qui hébergent des comptes APEJ de ne plus accepter ou valider les chèques et documents signés par le directeur général. Cissé l’aurait appris à sa grande indignation.

Pourtant, rien ne justifie aujourd’hui le limogeage de Amadou Cissé tant son bilan à la tête de l’APEJ est éloquent et élogieux. Contrairement à tous ses prédécesseurs (qui ont été parachuté à la tête de la structure), Amadou Cissé est un (pur) produit de l’APEJ où il a franchi les échelons en qualité, entre autres postes, de Conseiller spécial du Président du Conseil d’administration et de Chef de département.

Durant son séjour à la tête de la boite, Amadou Cissé a joué un rôle déterminant dans l’atteinte des 200 000 emplois promis aux Maliens par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta durant son premier mandat. En novembre dernier, la Direction nationale de l’emploi communiquait un résultat de 121 000 emplois créés avec une part prépondérante de l’APEJ.

A titre de rappel, l’APEJ est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion. Créée par la loi n° 03031 du 25 août 2003, l’Agence a pour mission de concourir à la création d’emplois pour les jeunes, hommes et femmes, de 15 à 40 ans en milieu rural et urbain, résidents ou expatriés, en facilitant leur accès au marché du travail et au crédit.

