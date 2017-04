Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, a présidé, es qualité, ce mardi 25 avril 2017, à l’hôtel Colombus, la 25e session extraordinaire du conseil d’administration de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej) qui se dote d’un manuel de procédures.

Après plus de 13 ans d’exercice, l’Apej n’était pas encore dotée d’un document décrivant, de façon claire et précise, l’ensemble des opérations courantes de la structure, ainsi que leur circuit de traitement, a relevé le ministre Ben Kattra, à l’entame de son propos à l’ouverture des travaux consacrés à cette session extraordinaire.

L’adoption d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables de l’Apej est le témoignage de la volonté et de l’engagement du gouvernement, à travers son département, d’instaurer un climat de bonne gouvernance et de gestion transparente des deniers publics, s’est réjoui le ministre Ben Kattra.

Le manuel de procédures s’inscrit, en effet, en droite ligne des orientations fixées au gouvernement par les plus hautes autorités du pays afin de moderniser notre administration et de la doter de référentiels de base pour la réalisation de ses objectifs, mais également pour les missions de vérification et de contrôle interne, a-t-il justifié.

Il s’agit d’un bréviaire, pour ne pas dire d’un guide pratique, à l’usage de tous les acteurs, a précisé le ministre Ben Kattra.

En effet, ce manuel tient compte des rôles et responsabilités de chaque acteur de l’Agence, a-t-il soutenu, invitant néanmoins à l’actualiser au besoin pour prendre en compte d’éventuelles mutations comme la modification du cadre institutionnel et la création de nouveaux services, consécutivement à l’accroissement ou à la modification de la nature de l’activité ou des objectifs à atteindre.

Le ministre Ben Kattra en a profité pour exhorter les uns et les autres à promouvoir la culture de la performance et du résultat, dans un esprit de collégialité et de fraternité.

Source : CCOM/MEFP