Lors d’une conférence de Presse animée le samedi 1er juillet 2017, le Collectif Jeunesse Debout dénonce les conditions d’appel à candidature pour le poste de directeur général de l’Agence pour le Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ). Car, estime le collectif, cet appel à candidature exclu les candidats de moins de 40 ans. Il faut donc avoir plus de 40 ou plus pour pouvoir postuler à ce poste, excluant du coup la jeunesse.

Dans une déclaration commune, la dizaine d’association que compose le collectif dit prendre l’opinion nationale et internationale à témoin sur le mépris du ministère de l’emploi à l’égard de la jeunesse malienne.

Pour le collectif à ne permettant pas au moins de 40 ans de postuler à ce poste, c’est purement une obstruction à l’égalité des chances entre les citoyens maliens ; une volonté d’imposer son « homme ou femme de main ».

Les conférenciers, composés de Abdina Karembé, Hamma Cissé et Aboubacary Daffé estiment que c’est violation flagrante et délibéré des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit, singulièrement la Charte Africaine de la Jeunesse.

Pour eux, la jeunesse ne peut être mieux servie que par elle-même et qu’elle seule pourra faire son affaire. Ils ont fustigé l’incohérence et l’impertinence de l’appel à candidature pour le poste du directeur général de l’APEJ, lancé le 19 juin 2017. Ils ont décrié le fait qu’au moins deux avis aient été publiés par le ministre Ben Kattra dans la Presse, ils se sont demandés à quel dessein. Ils ont enfin exigé l’annulation pure et simple de cet appel à candidature et sa reprise après en avoir extrait les critères ciblés et discriminatoires.

BOUARE B

