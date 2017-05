Le lancement du projet ‘’Lest Dream’’ ou le rêve perdu en français a été l’occasion trouvée par le tout nouveau Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle pour nous informer que sur les 200 mille emplois promis par le candidat IBK, que 160 mille sont déjà créés. Aujourd’hui quelle preuve a-t-il pour nous convaincre que ce chiffre est une réalité. Lui qui vient à peine d’arriver à la tête du département sur critère se base t-il pour crier à hua et à dia que le régime d’IBK a crée autant d’emplois ? Jusque-là les chiffres avancés par son prédécesseur étaient des chiffres erronés, car les populations et les jeunes chômeurs n’ont pas ressenti l’impact de la baisse du chiffre du chômage.

En 2016, pendant les que maliennes et les maliens étaient très inquiets pour l’avenir de la nation, que les gouvernements successifs depuis 2013 peinent à résoudre la crise du nord, que la corruption est devenue plus intelligente, au moment où le Président devrait donné espoir au peuple malien quand à son avenir, c’est cette période qu’il choisit , pour démolir des milliers de kiosques et magasins qui ont en partie résolu l’épineuse question du chômage par l’auto-emploi. Ce qui est sûre ce que l’Etat ne crée plus d’emplois. Sur les 3000 fonctionnaires qui vont à la retraite chaque année, seulement 1000 postes sont remplacés. Les 2000 autres restent vacants sur une volonté manifeste du gouvernement dans le seul but de réduire le nombre de fonctionnaires et la masse salariale. Le nouveau Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle est-il au courant de cette situation ?

Dans ce contexte comment ose t-il dire que 160 mille emplois ont été créés ? Pire encore il souligne imprudemment que les 40 000 emplois restants sont à portée de main d’ici la fin du mandat. Qui aurait pu croire à cet excès de zèle de celui qu’il ya quelques mois dénonçait le manque d’attention de l’Etat par rapport au traitement des fonctionnaires !

Avec tout le respect, que les travailleurs ont pour lui, il doit éviter de tomber dans le griotisme politique. Nous savons que beaucoup d’hommes politiques tombent par inadvertance dans le griotisme politique à l’occasion de certains évènements. Attention Monsieur le Ministre, l’auteur d’affirmation gratuite est traité de Kouyaté au Mandé. Prenez le temps de tout vérifier avant d’avancer des chiffres erronés à la jeunesse malienne. Ne devenez pas un griot politique. En quoi consiste réellement le griotisme politique ?

Aujourd’hui les griots d’un nouveau genre se rencontrent dans l’arène politique pour faire l’éloge flatteur des hommes politiques. Si le griot traditionnel a un honneur et une dignité à défendre, le griot politique est un chasseur de postes ou de pitance journalière en attribuant des faits irréels et virtuels au président fondateur du jour ce qui nous amène au Gondwana.

Notre avis est que vous méritez plus que le griot politique, car vous avez fait votre preuve dans le monde syndicaliste. Restez donc dans votre rôle réel. Cela vaudrait mieux pour vous , car il vous permettra de garder votre dignité et votre honneur.

A bon entendeur salut.

Ivette GUINDO