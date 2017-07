Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra a présidé le mardi 11 juillet 2017, une rencontre d’échanges avec les Partenaires Techniques Financiers (PTF) sur la feuille de route du département de l’emploi et de la formation professionnelle. Le budget général de ladite feuille de route s’élève à 9 331 151 000 FCFA. Outre les PTF, on notait la présence des responsables des services rattachés au département de l’emploi. L’objectifs de la rencontre était non seulement de solliciter l’accompagnement des PTF mais aussi d’éviter les jeunes, notamment ceux du nord et du centre du Mali, de sombrer dans l’extrémisme violent et d’échapper à l’influence des djihadistes.

«L’emploi s’est imposé au cours de ces dernières années, comme une préoccupation centrale dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Cette situation conduit désormais à considérer l’emploi comme un défi majeur des politiques nationales et de la réponse qui sera apportée à ce défi dépend pour une bonne part, l’équilibre futur des sociétés. Conscient de cette réalité et en raison du caractère transversal de l’emploi, mon Département a engagé une série de rencontres avec les Départements Ministériels opérateurs du PRODEFPE, les partenaires sociaux, les Chambres consulaires, les organisations faîtières et la Société civile », c’est en ces termes que le ministre Ben Kattra a commencé son discours d’ouverture. Avant d’ajouter que les grandes conclusions et recommandations de ces rencontres ont permis l’élaboration de la feuille de route. La présente feuille de route, dit-il, établit un lien étroit avec deux fondamentaux essentiels que sont le Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) et les Objectifs de Développement Durable (ODD).

A l’en croire, ladite feuille route tire aussi son essence de la Déclaration de Politique Générale du Premier ministre adoptée le 15 juin 2017et prend en compte l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger. « En décidant de partager avec vous la présente feuille route, nous avons souhaité bénéficier de votre accompagnement pour sa mise en œuvre qui nous permettra de donner de l’espoir à de nombreux jeunes à travers des activités agro-sylvo pastorales et des travaux à Haute Intensité de Main-d’ Œuvre.

Cet accompagnement nous permettra surtout d’éviter à de nombreux jeunes, notamment ceux du Nord et du Centre du Mali, de sombrer dans l’extrémisme violent et d’échapper à l’influence des djihadistes », a conclu le ministre. A la suite du ministre, le conseiller technique dudit département, Boucary Togo a présenté la feuille de route et son plan d’actions. Selon lui, le budget général de ladite feuille de route est de 9 331 151 000 FCFA.

Aguibou Sogodogo