Pour sa contribution à la mise en œuvre de la Politique nationale de l’Emploi et au projet présidentiel de création de 200 000 emplois, l’Agence nationale pour l’Emploi (Anpe) s’est fixé un certain nombre d’objectifs à travers le Plan de travail annuel (PTA) 2017 suivant une feuille de route en lien avec le Plan stratégique de développement (PSD) 2016-2020 avec comme vision le développement de l’Emploi rural et l’automatisation des femmes. Ainsi la priorité a été donnée aux fermes agro-silvopastorales à forte création d’emplois.

Les régions de Kayes, Ségou et Koulikoro ont fait l’objet d’étude approfondie pour la mise en œuvre de cette initiative de l’Agence afin de faire de l’Emploi rural un véritable créneau d’insertion. Après la région de Kayes qui a reçu son projet intégrateur au mois de mars 2017 pour un potentiel de création de 53 emplois directs et 310 emplois temporaires, ce fut la région de Koulikoro de recevoir à son tour son projet intégrateur après un appel à candidature suivi de sélection. Le promoteur Bréhima Diarra a été retenu. Le projet intégrateur de Koulikoro est situé dans la zone de Dianguinébougou et porte sur l’aviculture, le maraichage et l’embouche bovine.

La cérémonie officielle de réception des infrastructures et équipements a eu lieu le 1er juin 2017 dans le village de Dianguinébougou, site du projet. La délégation venue de Bamako était conduite par le secrétaire général du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Soumana Satao et comprenait le chef d Cabinet, le directeur général de l’Anpe et de nombreux cadres de l’Agence de Bamako et de Koulikoro. En accueillant la délégation, le maire de la commune rurale de Dianguinébougou, M. Diallo, a souhaité la multiplication de tels ouvrages dans sa commune afin de réduire le chômage et la précarité. Le Promoteur Brahima Diarra s’est réjoui du choix porté sur lui pour réaliser ce projet structurant et a pris l’engagement de respecter l’échéancier de remboursement et de faire un bon usage du matériel et des équipements reçus.

Le directeur général de l’Anpe, Ibrahim Ag Nock, dans son intervention, a présenté le projet intégrateur de Dianguinébougou en termes de coûts des travaux de réalisation des infrastructures y compris le fonds de roulement confiés à l’entreprise MDG pour un montant de 30 millions de Fcfa.

80% de ce fonds constituent une subvention et les 20% sont remboursables par le promoteur sur une période de 36 mois.

Le directeur général Ibrahim Nock d’ajouter que ce projet créera 17 emplois permanents et plus de 50 emplois indirects. “Les projets intégrateurs concerneront également les régions de Sikasso, Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal”. Le directeur général de l’Anpe a exhorté le promoteur Diarra a plus d’engagement, de solidarité, afin d’assurer le plein emploi pour les jeunes de la localité. Une précision importante : les infrastructures et équipement resteront la propriété de l’Anpe jusqu’au remboursement total du prêt consenti.

Le secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Soumana Satao, présidant la cérémonie au nom du ministre Maouloud Ben Kattra empêché, a mis un accent particulier sur le projet intégrateur qui, selon lui, permet la création de plusieurs emplois, l’avenir de la jeunesse est dans l’emploi rural et surtout agricole a-t-il précisé, tout en rappelant que cette cérémonie de réception officielle de projet intégrateur se tient juste une semaine après la journée du paysan présidée par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta à Ségou.

Le développement de l’Emploi rural et l’automatisation des femmes, une priorité des autorités, sera poursuivie partout en République du Mali. Il a ensuite, au nom du Ministre, remercié les autorités politiques et administratives et toutes les notabilités de Koulikoro pour l’accueil et l’hospitalité que lui et sa délégation ont fait l’objet. Enfin, il a prodigué des conseils au promoteur Diarra pour le respect intégral des clauses du contrat avec l’Anpe.

Il faut également préciser qu’au cours de cette cérémonie, un chèque géant d’une valeur de 5 millions Fcfa servant de fonds de roulement a été remis au promoteur Diarra. La cérémonie a pris fin par la visite guidée des infrastructures avicoles et d’embouche bovine.

SOURCE : ANPE/DC