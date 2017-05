Le lundi 22 mai 2017 au siège de Donilab à sotuba, l’émission leader de demain sur Renouveau TV, recevait sur son plateau Tidiani Thierno Ball. L’invité du jour est le fondateur du site web www.malisante.net qui est le tout premier portail web d’informations en santé dans notre pays. Ce jeune entrepreneur est aussi PDG de la société Donilab, intervenant dans les incubations de projet. Courageux et ambitieux, le jeune Ball est le promoteur de la société Doctrix. La réussite de ses différentes entreprises innovantes lui a valu des distinctions en Amérique, au Canada et au Brésil.

Né en décembre 1986 à Ménaka, Tidiani Thierno Ball décrocha en 2004 son baccalauréat en série scientifiques biologiques au Lycée FilyDabo Sissoko de Bamako. S’ensuit alors des études universitaires à l’université de Bamako en Médecine au Point G. Avant la soutenance de sa thèse en doctorat année 2012, Ball se lança à la quête du savoir. Cette conquête lui a valu en 2010 de décroché un Master en expertise d’ingénierie des systèmes d’informations en santé à l’université Alex Marseille II en France, une étude en ligne. En 2013, il obtint un certificat en gestion des projets en France. Ensuite en août 2016, il suit une formation en entreprenariatship aux Etats Unis.

Ces parcours a permis à Ball de créer en 2011, alors qu’il était étudiant, le site web www.malisanté.net. En décembre 2012 il lance le magazine Mali santé qui ne connaitra pas de succès, selon lui, par faute de réseau de financement. Aussi, en janvier 2015 il lance la société Donilab. Ambitieux et persévérant dans son entreprenariat, Ball obtint en novembre 2015 le prix found recherche and education au Brésil. Et en mai 2017, il décroche le prix du meilleur projet dans la catégorie de l’entreprenariat social à Mont Réal. Parlant du site web de santé, Ball dira qu’ils sont complémentaires avec ceux qui offrent les soins aux patients « nous mettons en contact les médecins et les patients en leur facilitant la tâche. Le site est mis à jour quotidiennement, ce qui permet au patient de localiser les cliniques et toutes les informations sur ses médecins pour les consultations et autres. Le portail du site est à 30.000 visite par mois ». Quant à Donilab, espace d’incubation de projet, Ball indique qu’il signifie en termes claires : « laboratoire du savoir. » Sur ce site les entrepreneurs s’inscrivent moyennant la somme forfaitaire de 15.000f par mois. Cette somme permet à l’entrepreneur d’accéder à internet. D’après lui, Donilab est en partenariat avec l’ambassade des Etats Unis qui finance ses activités.

Cependant, Thierno Ball ajoutera aussi que la société Doctrix est née de mali santé suite au constat d’insuffisances remarquées du site web de santé. « Du début à la fin, les processus sont gratuits pour les patients. Avec Doctrix, il y’a un numéro pour les patients qui n’ont pas accès à internet. Avec Doctrix, le patient a le Curriculum vitae de son médecin, le tarif et l’heure de la consultation et autres renseignements ».

Sidiki Adama Dembélé