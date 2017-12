Le lancement de la caravane a eu lieu, ce mercredi, devant le siège de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ) à l’ACI – 2000. C’était en présence du représentant du DG de l’APEJ et celui du ministre de la Promotion des Investissements et du Secteur Privé. Une initiative du Réseau AgriProFocus Mali.

«Retour des Jeunes à la Terre». C’est le thème de la 4e édition de la caravane de l’Entreprenariat agricole. Du 06 au 10 décembre, les caravaniers sillonneront des fermes dans les environs de Bamako, avant de s’ébranler pour Kédougou au Sénégal en passant par Kayes. Au programme: la visite de plusieurs fermes agricoles dont l’Incubateur de l’International Corps Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT); la visite de la Ferme-école de Bakary Togola ou encore celle de la ferme Agrosylvo pastorale de Diop et Gueye à Kidira au Sénégal. Les caravaniers seront aussi formés à l’entreprenariat agricole et participeront à des conférences-débats avec des experts du secteur.

Selon Oudou Bengaly, coordinateur national du Réseau AgriProFocus l’objectif de la caravane vise à « contribuer à l’attractivité du secteur agricole», afin de faire de ce secteur celui de l’insertion professionnelle des jeunes. Toute chose qui, selon lui, améliorera la souveraineté alimentaire du Mali. Au dire de l’entrepreneur agricole, l’insertion socioprofessionnelle des jeunes est une problématique pour le gouvernement malien. Or, indique-t-il, le secteur agricole à un fort potentiel d’insertion. «Il suffit juste de le faire découvrir aux jeunes», conclut-il.

Pour Demba Tounkara, conseiller technique au ministère de la Promotion des Investissement et du Secteur privé, entreprendre est toujours mieux. «Mieux, affirme-t-il, que de rester dans un petit bureau quelque part». Le représentant du ministre a, aussi, félicité les dirigeants d’AgiProFocus pour leur initiative. Avant de déclarer la caravane lancée.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :