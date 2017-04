A la satisfaction générale des demandeurs d’emploi, l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi a réalisé au titre de l’exercice 2016, son Plan de travail annuel à hauteur de 91,4% sur l’ensemble des activités programmées

L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE) a tenu hier à son siège, la 32ème session de son Conseil d’administration (CA). La rencontre s’est déroulée sous la présidence de Mamadou Sinsi Coulibaly, en qualité d’administrateur, représentant le président Moussa Kanouté. Elle a permis aux administrateurs de passer en revue le rapport d’activités de l’année 2016.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de développement (PSD), les administrateurs avaient engagé l’Agence à se repositionner sur le marché du travail. Pour cela, la Direction générale a mis en place une stratégie et d’outils pour matérialiser cette nouvelle orientation fondée sur un volontarisme axé sur la recherche de résultat. Le rapport d’activités reflète ainsi la nouvelle orientation prônée par le PSD pour une intensification plus accrue sur le terrain des activités liées à l’intermédiation entre les deux variables essentielles du marché. Il s’agit de l’offre et la demande de travail.

Ce rapport fait sur la base du programme d’activités 2016 a été adopté en janvier. Dans son contenu, il est question des objectifs du Plan stratégique de développement ; les actions prévues et réalisées et non réalisées par le domaine d’intervention ; les écarts constatés ; l’appréciation des résultats ; les difficultés rencontrées et les perspectives pour 2017. Dans la même dynamique, l’ANPE, à travers sa direction régionale de Kidal, a pu mener des activités auprès de ses populations basées à Gao. Sur 236 demandes d’emplois reçues, elle a pu placer 60 personnes pour 60 offres.

Dans l’interview accordée par le Directeur général de l’Anpe M. Ibrahim Ag Nock, il ressort qu’en 2016 sur 81 activités programmées, 74 ont été réalisées pour un montant de plus 2 milliards de F cfa. Dans le cadre de la promotion des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de la Promotion des moyennes industries (PMI), l’ANPE a assisté financièrement 150 d’entre elles. Ce qui a permis de créer plus de 1400 emplois directs. Au même moment, l’Agence a enregistré 8000 demandes pour 4000 offres d’emplois. A ce niveau, dira le directeur, l’ANPE a pu effectuer plus de 2000 placements dans le cadre d’emploi salarié.

Ibrahim Ag Nock fera savoir que dans le domaine de la reconversion et de perfectionnement, 309 auditeurs ont été encadrés par l’ANPE. De même 185 apprenants ont été formés par l’Agence. Au titre du partenariat, un certain nombre de conventions ont été signées entre l’ANPE et certains partenaires. Celles-ci ont permis de financer 15 projets au bénéfice de l’insertion professionnelle des Maliens de l’extérieur. « Globalement, le bilan des réalisations est assez satisfaisant. Une raison de plus pour les administrateurs de demander à la direction générale de l’ANPE de poursuivre les efforts dans le cadre de la recherche d’idées et d’actions novatrices en faveur de la promotion de l’emploi rural et de l’autonomisation des femmes » ont-ils recommandé.

Diakalia M Dembélé