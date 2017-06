Il a rencontré tour à tour l’APBEF) et les collectivités territoriales. Ces visites s’inscrivent dans la dynamique de création des 200 000 emplois promis par le président IBK

L’emploi demeure et reste au cœur de toutes les politiques de développement. C’est ainsi, un département ministériel a toujours existé pour tenter d’apporter de solution à cette question épineuse qui a toujours demeuré au centre des préoccupations des différents gouvernements qui se sont succédés. Conscient de l’enjeu et surtout de la transversalité de cette problématique de l’emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra s’est donné comme priorité d’associer des partenaires qui créent de l’emploi. Sur ce chantier, il pense que le rôle de ceux à qui il vient de rendre visite est éminemment important.

La première étape de la visite ministérielle a concerné les responsables de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (Apbef), avec à sa tête son vice-président Sékou Mamadou Barry. Cette prise de contact s’est déroulée au siège de la Banque pour le commerce et l’industrie du Mali (BCI). Pour le ministre, il s’agit à travers cette visite de courtoisie de nouer un partenariat franc et sincère avec ces partenaires. Aux dires de Maouloud Ben Kattra, ceux-ci sont au cœur de la création de l’emploi dans notre pays. L’Etat sur lequel repose l’espoir de beaucoup de jeunes, ne peut pas donner de l’emploi à tout le monde. C’est pourquoi, il faut nécessairement l’appui de ces partenaires.

Pour le vice-président de l’Apbef, cette visite du ministre honore leur organisation, puisque, c’est pour la première fois qu’un ministre de l’emploi rend visite à l’association. L’Apbef dans son agenda, mène beaucoup d’activités avec le département. De ce fait, cette visite renforcera et améliorera cette coopération déjà mise sur pied. Sékou Mamadou Barry pense que ce début de dialogue doit se poursuivre. Pour ce faire, l’Apbef est disposée de collaborer avec le ministère dans l’intérêt de la réalisation de l’objectif présidentiel en termes de création d’emploi.

La deuxième étape de cette visite était destinée aux maires. La aussi il ne s’agit pas d’un acte fortuit, puisque, les collectivités sont au cœur de la demande d’emploi dira le maire Adama Sangaré. Elles font partie des structures les plus sollicitées à ce niveau. Les mairies de leur côté ont toujours accompagné les jeunes. Avec le département, elles vont suivre un partenariat en vue de créer un schéma directeur pour mieux identifier les besoins.

Notons que, pour la circonstance, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle était accompagné des directeurs généraux des services rattachés à son département. L’objectif recherché par cette visite est de créer une commission conjointe entre les services techniques du ministère et ces partenaires. Le ministre Ben Kattra a rassuré lesdits partenaires de les faire parvenir une correspondance qui définira un canevas de travail.

Diakalia M Dembélé