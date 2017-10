Dans le cadre du lancement des projets de formation de la feuille de route et du Plan d’actions du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre Maouloud Ben Kattra a effectué une mission les 21 et 22 octobre 2017 dans la région de Gao. Au total, plus de 1000 bénéficiaires sont concernés par ces projets dans la cité des Askia. Pour la circonstance, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra était accompagné par les membres de son Cabinet, les Directeurs des services rattachés à son département et d’autres personnalités.

A Gao, 778 bénéficiaires ont été concernés pour 16 kits d’insertion dans les domaines la plomberie sanitaire, le carrelage, infographie, savonnerie, transformation agroalimentaire, transformation du lait, pisciculture, aviculture, embouche, mécanique auto, boulangerie, électricité bâtiment, la maçonnerie, construction métallique, maroquinerie, plastique décoration, forge, bijouterie et peinture bâtiment. Pour la Commune rurale de Gabero, 200 bénéficiaires ont été dotés de 6 kits d’insertion dans les domaines du maraichage, coupe couture, la maintenance et entretien des tricycles, techniques d’entretien des puits et l’énergie solaires. Quant au Cercle de Bourem, il y a eu 260 bénéficiaires formés et installés pour 8 kits d’insertion dans les domaines de la teinture, la savonnerie, l’embouche bovine, la santé animale, coupe couture et pisciculture. Au total, 1.298 bénéficiaires étaient concernés pour la région de Gao. Pour la région de Ménaka, il s’agissait de 50 bénéficiaires pour 2 kits en plomberie sanitaire et en savonnerie, et pour la région de Kidal, c’est 50 bénéficiaires pour 2 kits en broderie chinoise. Le plafond du fonds rotatif est de l’ordre de 60 millions de francs CFA par projet et demeure être un prêt remboursable et garanti à hauteur de 80% par le FARE et 20% par le Promoteur. Le montant total des investissements socio collectifs de l’ANPE en faveur des Unités de projets auto emploi, dans le cadre de la Feuille de route et du Plan d’actions du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, est de l’ordre de 32 millions de francs CFA pour les régions de Gao, Kidal et Ménaka.

Après avoir lancé les projets, le ministre Maouloud Ben KATTRA a, par ailleurs insisté sur la réalisation de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du Processus d’Alger. Un Accord qui est une priorité pour le président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA et pour le Premier Ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga. Le Ministre a affirmé qu’il jouera pleinement sa partition dans ce sens, et aussi dans le cadre de la réalisation du Programme Présidentiel pour le Mali.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :