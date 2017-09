Décidément le régime IBK est en souffrance. En effet, après les mouvements de contestation ponctués de marches ici et là de la plateforme ‘’An tè A bana’’-Touche pas à ma Constitution- ou encore du mouvement ‘’Wati sera’’ ‘’On a tout compris’’. C’est au tour d’un nouveau mouvement de voir le jour : le mouvement national des jeunes chômeurs. Conduit par un certain Mahamane Maiga, le mouvement national des jeunes chômeurs est entré dans la danse en organisant, le week-end dernier à Bamako, une grande marche pour, disent-ils, réclamer les 200.000 emplois promis par le président IBK. Et au même moment, le gouvernement à travers le ministre de l’emploi, crie sur tous les toits que les 200.000 emplois ont été créés à 99,8% et que les 40.000 emplois restants seront créés d’ici 2018 à travers un projet du ministère des Affaires étrangères Allemand. On se demande alors finalement si nous sommes dans le même pays. D’un côté des jeunes qui réclament les emplois promis. De l’autre, un gouvernement qui dit avoir créé ces emplois à 99,8%. Dans quel pays sommes-nous ?

La Rédaction