Déjà perçu comme le syndicaliste promu à la mesure de sa trahison du mouvement gréviste, le nouveau ministre de l’Emploi s’est essayé à un autre exercice non moins périlleux : celui de faire croire que le président de la République a déjà créé quelque 160 000 emplois, conformément à sa promesse de créer 200 000 emplois avant la fin de son mandat. Ben Kattra est certainement dans son rôle de reconnaissance au chef, mais il faut dire que l’exercice ne lui a pas du tout réussi. A part peut-être les membres du gouvernement et éventuellement leurs proches, personne ne sait où et quand ces emplois ont été créés, ni quelles sortes d’emplois, à durée déterminée (genre Haute intensité de main-d’œuvre) ou indéterminée ? On se souvient en tout cas d’annonces de l’APEJ à l’endroit de personnes non qualifiées, ou n’étant pas allées loin à l’école. Mais ce genre d’astuce ne trompe personne. Au contraire cela agace. Personne n’est dupe.

  La Rédaction