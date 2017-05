La 1re édition du Salon pour l’entreprenariat féminin au Mali, dénommé “Feminia” se tient depuis le vendredi dernier à Bamako. Il regroupe les femmes entrepreneures de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Bamako autour de la promotion et de l’entreprenariat féminin.

Premier du genre, “Feminia” est organisé par l’agence de communication “Image Group”. Il consiste à créer un espace d’échange entre les femmes entrepreneures, de start up et de porteuses de projets de création d’entreprise d’une part et d’autre part les partenaires, structures et réseaux d’accompagnement.

Il a pour objet la promotion, le développement et le renforcement de l’entreprenariat féminin dans notre pays à travers la valorisation des compétences des femmes entrepreneures. Il favorise également l’échange et le débat entre elles sur les problématiques liées à ce secteur. De surcroit, il sert surtout d’espace d’exposition, de vente, de conférences et ateliers avec un espace B to B au féminin. Sous les stands, on pouvait voir les produits finis de l’agriculture et du maraichage made in Mali, le public était émerveillé.

Au Mali, les femmes possèdent un potentiel énorme dans l’entreprenariat, a affirmé Drissa Coulibaly ; directeur et initiateur principal de “Feminia”. Pour lui, les femmes exercent dans les domaines de compétences acquises dans la sphère familiale. Elles évoluent très généralement dans l’informel avec un capital faible, a-t-il soutenu, demandant aux autorités politiques d’engager une réelle volonté politique pour encourager et soutenir le leadership féminin.

Il a remercié le ministre de la Promotion de la femme et la marraine de cette 1re édition, Mme Coulibaly Madina Tall qui n’ont ménagé aucun effort pour l’organisation de ce salon.

Mme Coulibaly Madina Tall dira que les femmes ont lutté pour leur émancipation, leurs droits et devoirs et continueront à lutter pour leur autonomisation. Elle a apprécié l’initiative et remercié les organisateurs de ce salon. Elle est revenue sur quelques difficultés auxquelles les femmes entrepreneures font face. Il s’agit de l’accès aux financements, les tracasseries administratives et le manque de confiance en soi. Cependant, elle a donné quelques secrets de bonne réussite, notamment l’innovation, la créativité, la motivation et la passion qui permet de s’imposer. Commencés le 25 mai, les travaux de cette 1re édition se sont achevés hier 29 mai.

Zoumana Coulibaly