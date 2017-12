L’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej) vient d’accorder une ligne de crédit de 50 millions Fcfa à l’Association malienne des personnes de petite taille (Amppt) à travers un fonds de garantie logé à la Banque malienne de solidarité (Bms-sa). Cela vise à financer les projets générateurs de revenus des personnes de petite taille. Il s’agira, pour les bénéficiaires, de 21 à 40 ans, de pouvoir créer leur propre entreprise ou d’étendre les activités d’entreprises existantes.

La mise en place de la ligne de crédit pour le financement des projets des personnes de petite taille a été rendue possible grâce à l’appui du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, à travers l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej) en partenariat avec l’Association malienne des personnes de petite taille, à travers la Banque malienne de solidarité (Bms-sa).

C’est au cours d’une cérémonie très modeste mais pleine de signification que cette convention de partenariat a été officiellement lancée, le lundi dernier, au Conseil national du patronat du Mali, au lendemain de la Journée internationale des personnes handicapées (elle est célébrée le 3 décembre de chaque année). L’événement était présidé par le ministre en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, en présence du directeur général par intérim de l’Apej, Mamadou Fofana, de la présidente de l’Amptt, Mme Diarra Kadiatou Barry, ainsi que le représentant de la Banque malienne de solidarité (Bms-sa).

« Cette signature de convention est l’aboutissement d’un long processus tout au long duquel nous, personnes de petite taille, avons été l’objet de beaucoup d’attention pour assurer la prévention, une intervention assez tôt, mais aussi d’une réadaptation à temps, d’avoir accès à l’éducation, d’activités récréatives, et d’une intégration sociale pour une pleine participation dans la société comme citoyenne à part entière et contribuer à l’édification de notre pays par le travail bien fait. Je tiens à exprimer nos vifs remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont voulu par leur présence rehausser l’éclat de cette cérémonie de lancement » dira-t-elle.

Ensuite, elle rappellera : « En créant notre association en octobre 2008, nous, personnes de petite taille avons souhaité une chose : être reconnues comme des hommes et des femmes à part entière, ayant des ambitions et des rêves comme tout le monde, capables de travailler, d’entreprendre et de réussir. Nous voilà aujourd’hui sur la bonne voie grâce à l’Apej qui a décidé de garantir à 100% des projets dont nous serons les porteurs. A vous chers membres de l’Amppt, la balle est désormais dans votre camp. C’est à nous de la saisir au rebond pour mériter la confiance ainsi placée en nous pour grandir afin de développer vos compétences de leader pour proposer des initiatives utiles afin d’apporter des changements positifs dans notre pays le Mali. C’est pour vous dire que ce jour 4 décembre 2017 restera à jamais gravé dans la mémoire de chacun d’entre nous, personnes de petite taille ».

Mme Diarra Kadi Barry a saisi cette opportunité pour adresser ses sincères remerciements au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta et son épouse pour leur appui et soutien aux personnes handicapées plus particulièrement aux personnes de petite taille. Sans oublier le soutien constant du gouvernement, notamment le ministère de la Solidarité et de l’action humanitaire et celui de l’Emploi et de la formation professionnelle.

Le ministre Maouloud Beb Kattra était visiblement très heureux du lancement de ce projet dont l’objectif est de réaliser une meilleure insertion socioprofessionnelle et économique des bénéficiaires, défavorisés par certains dispositifs d’insertion, notamment dans la Fonction publique et certains types d’activité. Selon lui, cette ligne de crédit vise à financer des activités génératrices de revenus au profit de cette couche handicapée, mais pleinement active parce qu’apte à entreprendre et à réussir. «A travers ce projet, mon département contribue également à démystifier et à dédramatiser le handicap. Parce que le handicap, tant qu’il n’est pas mental et physique, n’empêche pas les sujets à être socialement et professionnellement actifs et utiles à la société. De nombreux exemples existent tout autour de nous, dans nos familles et dans nos quartiers, de personnes qui ont su transcender le mauvais jugement de la société pour assumer leur autonomie économique » a-t-il conclu.

Suite à une doléance de Mme Diarra Kadi Barry

Le ministre Ben Kattra promet la création d’un Centre de formation professionnelle dédié aux personnes de petite taille

Lors de son discours de bienvenue, la présidente de l’Association malienne des personnes de petite taille (Amptt) Mme Diarra Kadi Barry, a formulé le vœu le plus ardent de voir un jour un Centre de formation professionnelle dédié aux personnes de petite taille. «Je m’adresse personnellement au ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle pour l’informer que certains de nos membres sont très actifs, il leur faut un accompagnement pour consolider leur acquis en les appuyant financièrement ou matériellement. Aussi pourquoi ne pas créer un Centre de formation professionnelle pour les personnes de petite taille».

Ce message de Kadi Barry a été vite compris par le ministre Maouloud Ben Kattra. Du coup, il a invité ses services techniques à prendre toutes les dispositions pour que ce rêve de Kadi Barry puisse être une réalité dès 2018.

« Je salue le leadership de Kadi Barry qui a, depuis 8 ans, réhabilité l’image et la perception erronées des personnes de petite taille au Mali et ailleurs en Afrique. Avant l’avènement de cette Association, les personnes de petite taille faisaient l’objet de bien des maux sociaux parmi lesquels la marginalisation, l’isolement à domicile, la superstition néfaste, la violence des regards et des jugements répréhensibles y compris dans les structures médicales » dira le ministre Maouloud Ben Kattra.

Le ministre Maouloud Ben Kattra : «Je suis né pendant le Maouloud. C’est pourquoi je porte ce nom»

La révélation a été faite, lundi dernier, lors de la cérémonie du lancement de la mise en place d’une ligne de crédit pour le financement des projets de l’Association malienne des personnes de petite taille. Le ministre Maouloud Ben Kattra était très ému de présider cet événement en cette période de la célébration de la fête du Maouloud (naissance et baptême du Prophète Mammahet PSL). « Moi, je suis un enfant du Maouloud. C’est pourquoi, on m’appelle Maouloud Ben Kattra » précisera le ministre avec beaucoup de fierté.

