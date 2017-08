Le gouvernorat du district de Bamako a abrité le vendredi 4 août 2017, les travaux de la journée d’information et de sensibilisation à l’endroit du Mouvement national des chômeurs du Mali (MODEM) organisée par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. L’objectif de ladite journée était de permettre aux jeunes du MODEM de s’approprier sur les différentes missions et programmes des services rattachés au département de l’emploi et de la formation professionnelle afin de se reconvertir pour répondre au marché du travail. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, en présence du président du MODEM, Mahamane Ibrahim Touré et de nombreuses autres personnalités. Au cours de cette cérémonie, le ministre Ben Kattra s’est dit convaincu que le défi sécuritaire ne sera relevé que lorsque celui du chômage est résolu.

Prenant la parole en premier, le président du MODEM, Mahamane Ibrahim Touré a remercié le ministre Ben Kattra d’avoir organisé cette journée à leur endroit. Car, selon lui, la politique de l’emploi au Mali a toujours écarté les chômeurs. A l’en croire, le Mali traverse une crise d’emploi. Il a déploré le fait que l’école malienne forme des jeunes pour être des fonctionnaires et non des entrepreneurs.

A cet effet, il a invité le ministre de s’impliquer personnellement à la création d’emploi à travers une série de formation des jeunes sur l’ensemble du pays. Pour sa part, le ministre Ben Kattra a félicité le Mouvement pour son initiative et l’encourager dans son effort de quête de solutions au chômage en général et celui des jeunes, en particulier.

« Quand nous avons été approchés par le Modem aux fins d’organiser une journée d’information et de sensibilisation à l’intention des chômeurs du Mali, nous n’avons ménagé ni notre temps ni nos efforts pour cette demande. Est-il encore besoin de vous rappeler que le chômage, notamment celui des jeunes est le plus grand défi auquel tous les pays sont confrontés. Aussi, sommes-nous convaincus, que le défi sécuritaire ne sera relevé que lorsque nous parviendrons à résoudre celui du chômage », a-t-il dit. Selon le ministre, cette journée d’information et de sensibilisation permettra aux membres du Modem de connaître davantage les missions des structures rattachées à son département.

« Mieux informés des missions, des opportunités d’emplois et de formations que nous vous offrons à travers nos structures et leurs mécanismes d’intervention, vous pourrez, à coup sûr réaliser les projets qui vous sont chers. Je vous exhorte à poser toutes les questions susceptibles de vous éclairer et vous orienter dans vos choix d’avenir. C’est l’occasion pour moi d’engager les structures du département à donner le maximum d’informations aux jeunes sur les opportunités d’emploi et de formation et surtout les mécanismes d’intervention », a-t-il conclu.

